خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بیگلری در تذکر شفاهی:

مردم شهر بانه در روز فقط ۵ ساعت آب شرب دارند

مردم شهر بانه در روز فقط ۵ ساعت آب شرب دارند
کد خبر : 1678174
لینک کوتاه کپی شد.

نماینده بانه و سقز در مجلس شورای اسلامی گفت:مردم شهر بانه در روز فقط ۵ ساعت آب شرب دارند و بعضی از محلات این شهر فقط ۲ ساعت آب شرب دارند

به گزارش ایلنا، محسن بیگلری در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۴ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خطاب به وزیر نیرو گفت: برای چندمین بار تذکر می‌دهم که مردم شهر بانه در روز فقط ۵ ساعت آب شرب دارند و بعضی از محلات این شهر فقط ۲ ساعت آب شرب دارند، همچنین بسیاری از روستاهای بانه با مشکل تامین آب شرب مواجه هستند، بنابراین تسریع در اجرای پروژه انتقال آب به بانه لازم و ضروری است.

نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قطعی برق در کردستان عادلانه نیست، چرا که روزی ۴ تا ۶ ساعت برق شهرستان‌های این استان قطع می‌شود و حتی برق شهرستان‌ها دو برابر بیشتر از مرکز استان قطع می‌شود که عادلانه نیست.

وی افزود: لازم به ذکر است به دلیل عملکرد ضعیف جنابعالی و اکثر مدیران تحت تصدی، امروز استیضاح شما را امضا کرده‌اند.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم در تذکری به وزیر آموزش و پرورش یادآور شد: آیا خبر کمبود نیروی انسانی و فضای آموزشی و ضعف جدی مدیریت جدید آموزش و پرورش در کردستان را دارید، چرا چاره‌ای نمی‌اندیشید.

بیگلری در تذکری به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تاکید کرد: لطفا به صورت ناشناس تیمی از وزارتخانه را جهت بازدید به بیمارستان‌های کردستان بفرستید تا بدانید مردم مظلوم کردستان چه می‌کشند چرا که آنها از روی ناچاری کمبود دارو و امکانات را تحمل کرده‌اند اما حداقل به نظافت بیمارستان‌ها نظارت کنید.

وی افزود: در شرایطی که مدیران استانی و معاونش وقت و حوصله بازدید از شهرستان‌های سقز و بانه را ندارند انتظار می‌رود وزارت بهداشت جهت اعزام تیمی از وزارتخانه به منظور بازدید از بیمارستان‌های این مناطق اقدام کند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور