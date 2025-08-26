بیگلری در تذکر شفاهی:
مردم شهر بانه در روز فقط ۵ ساعت آب شرب دارند
نماینده بانه و سقز در مجلس شورای اسلامی گفت:مردم شهر بانه در روز فقط ۵ ساعت آب شرب دارند و بعضی از محلات این شهر فقط ۲ ساعت آب شرب دارند
به گزارش ایلنا، محسن بیگلری در نشست علنی امروز (سهشنبه، ۴ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خطاب به وزیر نیرو گفت: برای چندمین بار تذکر میدهم که مردم شهر بانه در روز فقط ۵ ساعت آب شرب دارند و بعضی از محلات این شهر فقط ۲ ساعت آب شرب دارند، همچنین بسیاری از روستاهای بانه با مشکل تامین آب شرب مواجه هستند، بنابراین تسریع در اجرای پروژه انتقال آب به بانه لازم و ضروری است.
نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قطعی برق در کردستان عادلانه نیست، چرا که روزی ۴ تا ۶ ساعت برق شهرستانهای این استان قطع میشود و حتی برق شهرستانها دو برابر بیشتر از مرکز استان قطع میشود که عادلانه نیست.
وی افزود: لازم به ذکر است به دلیل عملکرد ضعیف جنابعالی و اکثر مدیران تحت تصدی، امروز استیضاح شما را امضا کردهاند.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم در تذکری به وزیر آموزش و پرورش یادآور شد: آیا خبر کمبود نیروی انسانی و فضای آموزشی و ضعف جدی مدیریت جدید آموزش و پرورش در کردستان را دارید، چرا چارهای نمیاندیشید.
بیگلری در تذکری به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تاکید کرد: لطفا به صورت ناشناس تیمی از وزارتخانه را جهت بازدید به بیمارستانهای کردستان بفرستید تا بدانید مردم مظلوم کردستان چه میکشند چرا که آنها از روی ناچاری کمبود دارو و امکانات را تحمل کردهاند اما حداقل به نظافت بیمارستانها نظارت کنید.
وی افزود: در شرایطی که مدیران استانی و معاونش وقت و حوصله بازدید از شهرستانهای سقز و بانه را ندارند انتظار میرود وزارت بهداشت جهت اعزام تیمی از وزارتخانه به منظور بازدید از بیمارستانهای این مناطق اقدام کند.