خروج اتباع غیرمجاز به صورتی باشد که پس از خروج از کشور بلافاصله امکان بازگشت نداشته باشند

نماینده محلات در مجلس گفت: خروج اتباع غیرمجاز باید به صورتی نظاممند باشد که اتباع خارجی پس از خروج از کشور بلافاصله امکان بازگشت نداشته باشند. همچنین با ذکر این نکته که استفاده اتباع خارجی مجاز و غیرمجاز از انواع اقسام یارانهها بخشی از ناترازیها در حوزه انرژی مسکن و کالاهای اساسی را رقم زده است،
به گزارش ایلنا، محمد جلالی در نشست علنی امروز (سهشنبه ۴ شهریور) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود گفت: با توجه به شرایط حاکم بر عرصههای بینالمللی و اینکه حقوق بشر به ابزاری در دست استکبار جهانی تبدیل شده است به دولتمردان کشورهای اسلامی و عربی میگویم چگونه شب را صبح میکنید و میبینید در برابر دیدگان مردمان دنیا دهها هزار نفر از کودکان، زنان، مردان و افراد بیگناه غزه و فلسطین به دست رژیم کودککش و جنایتکار صهیونی و آمریکای جهانخوار به خاک و خون کشیده میشوند و دولت آمریکا که اولین جنایت بزرگ را در به کارگیری سلاح اتمی و کشتار جمعی مرتکب شده است، داعیهدار رعایت حقوق بشر شده و با همین بهانه امنیت جهانی را به خطر انداخته است.
نماینده مردم دلیجان و محلات در مجلس در ارتباط با مسائل داخلی ادامه داد: تیم اقتصادی دولت برای جلوگیری از بروز خسارت بیشتر به زنجیره تولید پروتئین دامی کشور باید هرچه سریعتر اقدام عملی برای رفع نابسامانی نهادههای دامی به عمل آورده تا در ماههای آینده شاهد کاهش تولید و افزایش بی رویه قیمت پروتئین دامی نباشیم.
وی همچنین در زمینه اتباع خارجی بر پرهیز از افراط و تفریط در بیان موضوع خروج اتباع غیر مجاز تأکید کرد و افزود: خروج اتباع غیرمجاز باید به صورتی نظاممند باشد که اتباع خارجی پس از خروج از کشور بلافاصله امکان بازگشت نداشته باشم. همچنین با ذکر این نکته که استفاده اتباع خارجی مجاز و غیرمجاز از انواع اقسام یارانهها بخشی از ناترازیها در حوزه انرژی مسکن و کالاهای اساسی را رقم زده است، این مشکل باید هرچه سریعتر با تدبیر دولت و دستگاههای ذیربط و مسئول حل شود.
جلالی بیان کرد: در ارتباط با ناترازی انرژی به ویژه در حوزه آب با ذکر این نکته که بخشی از مشکلات موجود تابع شرایط اقلیمی کشورمان است نباید از مسئولیت وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست برای عدم تخصیص حقابه زیست محیطی و کشاورزی ذینفعان صرف نظر کرد و البته باید مراقبت کنیم تا موضوع ناترازی آب مستمسکی برای هجوم ظالمانه بعضی از افکار مغرضانه علیه ملت و دولت ایران قرار نگیرد.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی ادامه داد: شورای عالی اداری در اجرای تکلیف قانون برنامه ۵ ساله هفتم به جای تصویب سند برای انسجام مجموعههای مرتبط، با مصوبه جدید امنیت غذایی را به خطر انداخته و نتیجه این اقدام انهدام مجموعههای مرتبط با امنیت غذایی و تخریب بیشتر منابع پایه را در پی خواهد داشت، به عنوان نمونه قسمتی از ماده سه این مصوبه بخش عمده وظایف حاکمیتی سازمان منابع طبیعی کشور به سازمان حفاظت محیط زیست زیرمجموعه ریاست جمهوری واگذار شده است تا احیاناً هیچ وزیر و مسئولی پاسخگوی مجلس و مردم در این ارتباط نباشد.
وی ضمن تشکر از دولت برای انجام تکلیف قانونی حذف یارانه دهک دهم ادامه داد: از دولت میخواهم برای رسیدگی به شکایات مربوط به دهکبندی خانوارها نهاد مسئولی را در شهرستانها و استانها مشخص کرده تا در اسرع وقت با شفافیت موضوع و اطلاع رسانی به موقع نسبت به رفع نگرانی این افراد اقدام شود.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با اشاره به اولین سالگرد شروع به کار دولت چهاردهم و هفته دولت ضمن تقدیر از خدمات رئیس جمهور افزود: یاد و خاطره شهدای گرانقدر دولت جمهوری اسلامی ایران به ویژه شهیدان رجایی، باهنر و شهید خدمت شهید رئیسی گرامی میدارم، همچنین از آقای پزشکیان میخواهم نسبت به ارزیابی عملکرد یک ساله مسئولین دولتی اقدام و با افرادی که از جایگاه مسئولیت دولتی و یا به نام حمایت از دولت با رفتار، عملکرد و یا گفتار و حاشیهسازی برای دولت هزینهساز میشوند و به نام حفظ سرمایههای اجتماعی باعث کاهش سرمایههای اجتماعی میشوند، اقدام مناسب برای حفظ انسجام ملی و افزایش سرمایههای اجتماعی به عمل آورد.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس بیان کرد: با اعتقاد و التزام به فرمایشات مقام معظم رهبری برای یادآوری نقطههای درخشان امروز ایران مشتمل بر صبوری و استحکام روحیه بازماندگان شهدای گرانقدر اقتدار و امنیت، استقامت و ثبات دستگاههای زیرامر شهیدان، شکوه پایداری معجزهآسای ملت ایران، موظف بودن به انجام ۷ تکلیف راهبردی و توصیههای قطعی معظم له مبنی بر حمایت از خدمتگزاران کشور، رئیس جمهور و اتحاد بین ملت و دولت، آحاد مسئولین گوناگون نظام، نیروهای مسلح و مردم و آحاد مردم اعلام میدارم رژیم صهیونی و آمریکای جهانخوار بدانند گر صد حرامی، صد خطر در پیش داریم حکم جلودار است سرد پیش داریم.