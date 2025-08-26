معتمدیزاده در نطق میان دستور:
ماشه اصلی؛ غیرت ایرانی و اسلامی و همبستگی و انسجام ملت ایران است
نمایده بردسیر و سیرجان گفت: ما را تهدید به مکانیزم ماشه می کنید؟ این را بدانید ماشه در مقابل ماشه است! خوب می دانید که چه ماشه هایی را در اختیار داریم؛ ماشه اصلی ایران غیرت ایرانی و اسلامی و همبستگی و انسجام و روحیه ایثار و شهادت ملت بزرگ ایران است که در محاسبات شما نمی گنجد.
به گزارش ایلنا، محمد معتمدی زاده، در نطق میان دستور جلسه علنی امروز (سهشنبه ۴ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی با سلام و درود به ملت بزرگ ایران و روح پاک امام و شهدا و آرزوی عزت و سربلندی کشور عزیزمان و سلامتی رهبر و سکاندار مقتدر نظام مقدس جمهوری اسلامی، ضمن تبریک حلول ماه ربیع الاول و روز کارمند و هفته دولت، گفت: توصیه رهبر انقلاب بر حفظ انسجام و همبستگی و تلاش در جهت حمایت از دولت و رئیس جمهور محترم را با جان و دل پیش میبریم و از دولت خواسته، رئیس جمهور محترم میخواهیم قدر این حمایت ویژه را بدانند و شبانه روزی و جهادی هیئت دولت و مسئولین دولتی را پای کار رضایت مردم بیاورند و مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم را حل کنند.
وی با بیان اینکه اسرائیل ابزاری در دست آمریکاست، بیان کرد: اسرائیل ابزاری برای وحشی گری ،آتش افروزی، نسل کشی، کودک کشی و تخاصم و تجاوزاست. چه فرق است بین اسرائیل کودک کش و کسانی که با حمایتهای مالی - تسلیحاتی و با سکوت شان در مقابل جنایتها حمایتش میکنند؛ این سند وحشیگری و خوی کثیف و حیوانی این رژیم منحوس است؛ «ذاتتان ضعیف کشی است و تحریم غیرنظامیان» و این را بدانید مرد میدان شما ما هستیم و خوب می دانید، جنگ تحمیلی ۱۲ روزه گوشهای کوچک از توانایی های ما را نشان داد که ملتمسانه دنبال آتش بس بودید، والله اگر قرار بود تمام ظرفیتهایمان را به میدان بیاوریم بیش از ۴۸ ساعت دوام نمیآوردید.
این نماینده مجلس در ادامه خطاب به پزشکیان،گفت: رئیس جمهور محترم. متاسفانه نظارتی بر شرکتهای نفتی، صنعتی ، معدنی و دولتی و شبه دولتی نیست. بعضی از این شرکتها شده اند شرکتهای صنعتی و معدنی و سایر بستگان و سایر دوستان و سایر اقوام و خویشان. مگر یک خانواده و یک گروه، چقدر سهم دارند که باید به صورت خانوادگی استخدام این شرکتها شود؟ و حقوق های میلیاردی بردارند آنهم با وجود این همه بیکار و متخصص و متعهد. این شرکت ها و تسهیلات ویژه و یارانه سنگین انرژی دولتی اداره میشوند، اما بریز و بپاش های خارج از عرف و فرایندهای معیوب مالی و عملکرد ضعیف این شرکت ها را با چالش روبرو کرده تا جایی که بدهی های سنگینی به دولت و بانک ها دارند.
معتمدی زاده بیان کرد: متاسفانه این شرکت ها وام اخذ میکنند و حقوق و پاداشها و هزینههای سنگین غیرضرور پرداخت میکنند، تفاوت پرداختی بین مدیران این شرکتها با کارگرانی که در گود معدن و پای کورههای ذوب زحمت میکشند، دهها برابر است. چه خبر است که در کشورهای آلمان ، اسپانیا ، کانادا ، امارات و ترکیه که سرمایه گذاری میکنند و املاک شخصی میخرند.
وی با طرح این پرسش که چه کسی باید جلوی استخدام های بی ضابطه، سیاسی و باندی در شرکت ها و هیئت مدیره این شرکت ها را بگیرد، ادامه داد: چرا سهامداران این شرکت ها که عمدتاً زیر مجموعه های وزارتخانههای مختلف هستند، دقت نمیکنند، نظارت ندارند. هزینههای سنگین میکنند برای تبلیغ و پوشش ضعف ها و فسادهایشان. مردم بسیار شکایت میکنند و گلایه دارند. چرا در استان کرمان نهادهایی که باید عادلانه مبارزه کنند و نظارت کنند با حمایتهای خارج از عرف و حضور بیش از حد در برخی از این شرکتهای مشکلدار به بهانه حمایت از تولید، باعث نارضایتی مردم میشوند.ما صنایع بزرگ و کوچک و متوسط فراوانی را داریم که با مشکلات فراوان دست و پنجه نرم می کنند، آنها را هم دریابید!
این نماینده مجلس با بیان اینکه وظیفه ما نمایندگان حکم می کند، نظارت و پیگیری جهت اصلاح، پس از تخریب داشته باشیم، بیان کرد: بنابراین ما از تخریب ها و شوهای تبلیغی و تخریبی هراسی نداریم .توقع میرود کسانی که حمایتهای بیجا از این مدیران شرکت های مشکل دار دارند، دست از حمایت بردارند و به وظیفه قانونی خود عمل کنند. حقوق دولتی معادن که سهم مردم استان کرمان است باید پرداخت شود.