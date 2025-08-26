خبرگزاری کار ایران
سومین جلسه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و گروه‌های سیاسی برگزار شد

سومین جلسه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و گروه‌های سیاسی برگزار شد
در سومین جلسه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و گروه‌های سیاسی درخواست برخی از احزاب برای تغییر نام و حوزه جغرافیایی و فعالیت ۱۵ مسئول شعبه استانی مورد تایید قرار گرفت.

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور، ابوذر کوثری مدیرکل سیاسی وزارت کشور با اشاره به آخرین جلسه کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب و تشکل‌های سیاسی گفت: در این جلسه درخواست حزب کاروکارگر برای فعالیت در حوزه استانی و تغییر نام تصویب شد.

کوثری گفت: در این جلسه درخواست تأسیس حزب عهد ایران برای فعالیت در گستره جغرافیایی ملی و حزب توسعه پایدار ایران برای فعالیت در گستره جغرافیایی استانی تصویب شد.

وی همچنین درخصوص آخرین وضعیت طرح نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها، گفت: این طرح با مشارکت و همکاری کارشناسان معاونت سیاسی وزارت کشور تدوین و نهایی شده و به تصویب کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس رسیده است.

دبیر کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و تشکل‌های سیاسی اضافه کرد: قرار است این طرح بعد از طی کردن فرآیند نهایی خود یعنی تصویب در صحن مجلس به مرحله اجرا گذاشته شود.

کوثری تأکید کرد: رایزنی‌ها در این رابطه با مجلس و همکاران کمیسیون برای تسریع در انجام کار در حال پیگیری است.

همچنین در این جلسه فعالیت ۱۵ مسئول شعبه استانی به شرح زیر مورد تایید کمیسیون قرار گرفت:

۱- حزب جمهوریت ایران اسلامی استان ایلام

۲- حزب جامعه اسلامی کارگران استان فارس

۳- حزب مجمع نیروهای خط امام (ره) استان زنجان

۴- حزب جمعیت اسلامی فرهنگیان استان زنجان

۵- حزب مجمع مشارکت اسلامی جوانان استان زنجان

۶- حزب دفاع از ایثارگران و قانون اساسی استان گلستان

۷- حزب انجمن اسلامی پزشکان ایران استان گلستان

۸- حزب کارگزاران سازندگی ایران استان خراسان شمالی

۹- حزب جمهوریت ایران اسلامی استان مرکزی

۱۰- حزب جمعیت رزمنده مدافع انقلاب اسلامی استان همدان

۱۱- حزب ندای ایرانیان استان البرز

۱۲- حزب سازمان معلمان ایران استان اردبیل

۱۳- حزب مجمع ایثارگران استان اردبیل

۱۴- حزب مجمع ایثارگران استان چهارمحال و بختیاری

۱۵- حزب جمعیت اعتلای نهادهای مردمی انقلاب اسلامی استان یزد

قیمت دیزل ژنراتور