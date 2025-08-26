به گزارش ایلنا، امیرحسین نظری در نطق میان دستور نشست علنی امروز(سه شنبه ۴ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی خود با درود به روح پرفتوح امام راحل و با سلام به رهبر فرزانه انقلاب که امروز امید همه مسلمانان دنیاست و با سلام و درود به روح تمام شهدای این مرز و بوم و شهدای امنیت خصوصاً شهیدان محرابی و خیر گردی که در جنگ ۱۲ روزه رژیم غاصب و کودک‌کش اسرائیل و حکومت ظالم آمریکا به شهادت رسیده اند، گفت: گرامی می دارم یاد و خاطره سه تن از همکاران ادوار حوزه انتخابیه ام، زنده یاد سید ناصر موسوی و شهیدان والا مقام چراغ زاده و دامغانی که روزگاری از این تریبون در دفاع از مردم سخن حوزه ام سخن راندند، همچنین خدمت ملت شریف ایران، مردم شریف خوزستان و مردمان شهرستان‌های رامشیر و رامهرمز سلام عرض می‌کنم.

این نماینده مردم در مجلس بیان کرد: امروز با قلبی آکنده از دغدغه و روحی سرشار و حس مسئولیت در این جایگاه حضور یافته ام تا پژواک دردها و فریادهای فروخورده مردمانی باشم که سالیانی دراز با صبری مثال زدنی بار رنج‌ها و محرومیت‌ها را بر دوش کشیده اند، سرزمین خوزستان و به ویژه شهرهای کهنسال و ریشه‌دار رامهرمز و رامشیر سال‌هاست که در مشکلات چند لایه گرفتار آمدند و معضلاتی که بنیان های معیشتی و اقتصادی این دیار را متزلزل ساخته است، اکنون زمان آن فرا رسیده که فریاد این دردها نه در سایه فراموشی بلکه در صدر اولویت‌های ملی طنین انداز گردد.

نظری عنوان کرد: از آنجا که در ابتدای امر در نظر داشتم کلیه فعالیت‌ها و تلاش‌هایم برای مردم شفاف و ظریف باشد و با توجه به آگاهی و اطلاع کافی از اوضاع و شرایط خطیر کشور و نیز با توجه به تصمیم به حرکات اصلاحی و اساسی در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز ضرورت آسیب شناسی های جدی و رفع صحیح و اصولی این سرفصل‌ها گوشه‌ای از خواسته‌ها و چالش‌های موجود در کشور و حوزه انتخابیه‌ام را بیان خواهند کردم و این صدای یک نفر نیست بلکه صدای ۲۰۰ هزار انسان شریف رامهرمزی و رامشیری است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان گفت: ناکارآمدی و چالش‌های مدیریتی در سطوح ملی و منطقه‌ای بی‌گمان بسیاری از معضلات اقتصادی کشور نظیر بیکاری، فقر و تورم فزاینده حاصل ضعف از ساختارهای مدیریتی و تصمیم‌گیری‌های نادرست در سطوح ملی و منطقه‌ای است، ساختار مدیریت اجرایی کشور ضعف‌های فراوان دارد و بایستی این ساختار متناسب با نیازهای جامعه و بر اساس علم روز چابک‌سازی شود، ساختار مدیریتی کشور در گرداب بروکراسی مدیریت گرفتار آمده است؛ بلکه داد مردم را هم درآورده و این ساختار قدیمی دیگر جوابگوی نیازهای امروزی نیست، این ساختار مدیریتی سرمایه گریز و نخبه گریز می‌باشد. مدیریتی که بیشتر بر اساس روابط سیاسی و جناحی پیش می‌رود تا شایسته سالاری و شفافیت.

نماینده مردم رامهرمز و رامشیر اظهار کرد: نهادهای اجرایی و دولتی به جای اینکه در تهران و پایتخت متمرکز شوند بایستی قدرت و منابع را در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها توزیع کنند به این ترتیب نه تنها از مشکلات بروکراسی خلاص می‌شویم بلکه فرایند تصمیم گیری به نیازهای مردم در هر منطقه نزدیک می‌شود، از آنجایی که آموزش و پرورش زیر بنای توسعه فرهنگی و اقتصادی تمام جوامع دنیاست نمی‌توان از مسئله فرهنگیان غافل شد؛ قطعا معلمان که ستون‌های آموزش و پرورش کشور هستند در شرایط اقتصاد کنونی با مشکلات جدی روبرو هستند حقوق پایین و شرایط کاری سخت و نبود امکانات رفاهی برای آنان به یک معضل تبدیل شده است.

عضو مجمع نمایندگان استان خوزستان تاکید کرد: چرا امروز طرح طبقه بندی و متناسب سازی حقوق بازنشستگان به خوبی اجرا نمی‌شود، چرا در پرداخت بیمه تکمیلی آنان کوتاهی و سهل انگاری می‌شود؛ چرا در پرداخت معوقات اقدام جدی صورت نمی‌گیرد، جامعه ما به نیروی انسانی بالنده و آموزش دیده احتیاج مبرم دارد این نیروی انسانی با این ویژگی از دامن همین فرهنگیان باید تربیت شود، من دست یکایک معلمین را می‌بوسم و سر تعظیم برای آنان فرود می‌آورم.

وی ادامه داد: رهبر فرزانه انقلاب هوشمندانه و متفکرانه هر سال واژه تولید را شعار سال قرار می‌دهد می‌دانید، چرا چون با تولید اقتصاد شکوفا می‌شود اشتغال به وجود می‌آید و تولید ناخالص ملی بالا می‌رود و وابستگی اقتصادی به کشورهای دیگر کمتر می‌شود، اما به راستی فقط در ابتدای سال به تعدادی پلاکارد و سربرگ‌های اداری اکتفا می‌کنیم؛ اما امروز تولید بیمارتر از گذشته است. امروز تولید در همان بروکراسی‌های مریض اداری گرفتار شده و در رفع موانع تولید وزارت صمت بایستی فعال‌تر امر عمل نماید و بانک‌ها آمار بدهند به صورت واقعی چه میزان تسهیلات به واحدهای تولیدی پرداخت کردند؛ متاسفانه بانک‌ها از سیاست واحدی در پرداخت تسهیلات در کشور تبعیت نمی کنند؛ لذا اجازه ندهیم بیش از این تولید و تولید کننده مظلوم واقع شود.

نظری عنوان کرد: آنچه که امروز در مبحث ناترازی انرژی در کشور شاهد آن هستیم محلول علت‌های متفاوتی است این موضوع نشان می‌دهد ما سند مدون تامین انرژی بر اساس نیازمندی‌های کشور و حتی توجه به صادرات در کشور نداریم، زیرا اگر ما بر اساس یک برنامه‌ریزی عمل می‌کردیم؛ امروز شاهد این همه ناترازی انرژی و قطعی برق در کشور و گرمای بالای ۵۰ درجه خوزستان نبودیم، کوتاهی و عدم برنامه‌ریزی مدیران در گذشته و عدم خروجی مثبت در وضعیت کنونی از سوی وزارت نیرو برای حل این موضوع قطعا نگرانی هایی در این خصوص به وجود آروده اس و مجلس باید این موضوع را به عنوان اولویت مهم در صدر برنامه های خود قرار دهد و برنامه عملیاتی از دولت بخواهد.

