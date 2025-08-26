خیرمقدم قالیباف و نمایندگان به مصطفی رحماندوست

به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۴ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی با ابراز خرسندی از حضور مصطفی رحماندوست نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس که مدتی در بستر بیماری بود، گفت: بنده لازم می‌دانم عرض خیرمقدم به جانباز عزیز جناب آقای رحماندوست داشته باشم، عزیز جانباز بالای ۷۰ درصد که بیش از چندین ماه در بیمارستان بستری بودند. اینکه امروز ایشان را در جمع خود داریم خداوند بزرگ را شاکریم و بسیار خوشحال هستیم و برای ایشان آرزوی سلامتی داریم. انشاءالله که سایه ایشان همیشه بر سر ما باشد. ما مدیون همه ایثارگران هستیم به ویژه این مرد شریف و عزیز؛ برای سلامتی و عزت کامل ایشان و شفای کامل صلواتی ختم کنید.

گفتنی است قالیباف همچنین با حضور در محل استقرار این نماینده در صحن علنی جویای احوال و روند درمانی وی شد.

