نیکزاد درگذشت مادر نماینده بوشهر و قائمشهر را تسلیت گفت

به گزارش ایلنا، علی نیکزاد ثمرین در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۴ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی درگذشت مادر جعفر پورکبگانی را تسلیت گفت و افزود: مطلع شدیم والده گرامی جعفر پورکبگانی نماینده محترم بندر دیلم، بوشهر و گناوه به رحمت ایزدی پیوستند، مصیبت وارده را به ایشان و خانواده محترمشان تسلیت عرض نموده و برای آن مرحومه طلب مغفرت و برای بازماندگان صبر و اجر از درگاه خداوند متعال مسئلت داریم.

نایب رئیس مجلس همچنین در گذشت والده عمران عباسی نماینده مردم قائم شهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و همچنین در گذشت خواهر فرهاد بشیری نماینده مردم پاکدشت در مجلس را نیز تسلیت گفت.

انتهای پیام/