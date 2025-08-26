خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در صحن مجلس؛

نیکزاد درگذشت مادر نماینده بوشهر و قائمشهر را تسلیت گفت

نیکزاد درگذشت مادر نماینده بوشهر و قائمشهر را تسلیت گفت
کد خبر : 1678127
لینک کوتاه کپی شد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی درگذشت مادر نماینده بندر دیلم، بوشهر و گناوه را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا، علی نیکزاد ثمرین در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۴ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی درگذشت مادر جعفر پورکبگانی را تسلیت گفت و افزود: مطلع شدیم والده گرامی جعفر پورکبگانی نماینده محترم بندر دیلم، بوشهر و گناوه به رحمت ایزدی پیوستند، مصیبت وارده را به ایشان و خانواده محترمشان تسلیت عرض نموده و برای آن مرحومه طلب مغفرت و برای بازماندگان صبر و اجر از درگاه خداوند متعال مسئلت داریم.

نایب رئیس مجلس همچنین در گذشت والده عمران عباسی نماینده مردم قائم شهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و همچنین در گذشت خواهر فرهاد بشیری نماینده مردم پاکدشت در مجلس را نیز تسلیت گفت.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور