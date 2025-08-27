محمد مهاجری فعال سیاسی اصولگرا در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به هفته دولت درباره عملکرد دولت در طول بیش از یکسال گذشته گفت: به دولت فعلی قطعا نقد وارد است. چون همکار شما و ژورنالیست هستم، معتقدم که یکی از اساسی‌ترین نقدهایی که به این دولت وجود دارد در حوزه اطلاع‌رسانی است. در حوزه اطلاع‌رسانی رأس دولت چه در دفتر رئیس‌جمهور و چه شورای اطلاع‌رسانی، به هر حال ضعف‌های جدی وجود دارد و اگر چشم‌مان را به این ضعف‌ها ببندیم، حتما ضربات بیشتری به دولت وارد خواهد شد.

معدل کار دولت در اداره کشور منفی نبوده است

وی ادامه داد: دولت همچنان برای ارتباط گرفتن با افکار عمومی دچار مشکل است. این مشکل هم از ناحیه سخت‌افزاری است و هم از ناحیه نرم‌افزاری است؛ یعنی هم به جهت داشتن رسانه‌هایی که می‌توانند بازگوکننده دیدگاه‌ها و عملکرد دولت باشند، مشکل داریم هم به لحاظ نرم‌افزاری، یعنی تخصص کافی؛ به نظر من تخصص و مهارت کافی در رسانه‌های متعلق به دولت وجود ندارد. به خصوص حالا که صدا و سیما نه تنها همراهی با دولت ندارد، بلکه سعی می‌کند در مقابل دولت قرار بگیرد. لازم است که در نخستین سالگرد تأسیس دولت این بازتوانی در توانمندی‌های رسانه‌ای دولت هم به لحاظ سخت‌افزاری و هم به لحاظ نرم‌افزاری انجام شده و تقویت شوند.

این فعال سیاسی اصولگرا گفت: بخشی از اقدامات دولت هم قابل نقد است. البته با توجه به اینکه دولت از روز اول با جنگ شروع کرد، یعنی جنگ به او تحمیل شد و تحریم‌هایی که از گذشته به دولت آقای پزشکیان به ارث رسیده بود، همه این‌ها کار را برای دولت سخت کرده است. اما من معتقدم معدل کار دولت در اداره کشور منفی نبوده است. منظورم این است که هم در مقایسه با دولت سیزدهم، قطعا قوی‌تر عمل کرده و هم به نسبت انتظاری که از دولت داشتیم، به نظرم معدل قابل قبولی دارد.

در هفته‌های اخیر بیشترین و زشت‌ترین و ناروا‌ترین تهمت‌ها و فحاشی‌ها به دولت وارد شده است

این فعال سیاسی اصولگرا درباره انسجام ملی و عملکرد دولت در این باره گفت: من گمان می‌کنم آقای پزشکیان همه‌گونه همراهی با مخالفان خود کرده و در پروژه وفاق، هر امتیازی که باید به رقبا می‌داد، داده است. یعنی هم در حوزه تحمل، امتحان خود را خوب پس داده است و هم در مدارا با رقبا. در ماه‌های اخیر، به خصوص در همین یکی دو هفته اخیر، بیشترین و زشت‌ترین و ناروا‌ترین تهمت‌ها و فحاشی‌ها به دولت وارد آمده است. آقای پزشکیان سعی کرده که از کنار بسیاری از آن‌ها بگذرد.

مهاجری گفت: دولت هم معمولا خیلی ورود به این موضوع نمی‌کند. حتی رسانه‌های حامی دولت هم با یک مدارایی در مقابل این رفتارها عمل می‌کنند. بنابراین دولت در حوزه انسجام هم کاری که منجر به تفرقه‌افکنی باشد، انجام نداده و این مخالفان دولت هستند که بخشی از آنها از درون صدا و سیما پایگاه تبلیغاتی پیدا کرده‌اند و بخشی هم به هر حال در فضای مجازی و رسانه‌های رسمی این کار را انجام داده‌اند.

بخشی از مخالفان دولت پزشکیان در حال عقده‌گشایی هستند

وی در پاسخ به این سوال که علیرغم تاکیدات رهبری مبنی بر حمایت از دولت اما شاهد حمله تندروها به دولت هستیم و این باعث شده که برای چندمین بار رهبری در سخنرانی اخیرشان بر حمایت از رئیس جمهور و دولت تاکید کنند، این رفتار تندروها را چطور ارزیابی می‌کنید و چرا علیرغم تأکید رهبر بر حمایت از دولت، مخالفان کار خود را می‌کنند، گفت: طبیعی است که مخالفان دولت سخت‌ترین و تندترین انتقادات را از دولت مستقل داشته باشند. به هر حال یک جماعتی که رأی نیاورده‌اند، حقشان است که به عنوان اقلیتی که رأی نیاورده‌اند، در مقابل اکثریت انتقاد کنند. تا اینجا اصلاً موضوع ناپسند و ناپذیرفتنی نیست.

این فعال سیاسی اصولگرا گفت: اما به نظر می‌آید بخشی از مخالفان دولت آقای پزشکیان در حال عقده‌گشایی علیه دولت هستند و برای گشودن عقده‌های خود متوسل به دروغ و تهمت و ناسزا می‌شوند و این، کار را برای دولت سخت می‌کند چراکه با یک مشت هتاک، دروغگو و عوام‌فریب مواجه است.

پزشکیان می‌تواند با یک سطر فرمان شورای عالی فضای مجازی را منحل کند

مهاجری در بخش دیگری از صحبت هایش درباره عملکرد دولت در تحقق وعده‌های انتخاباتی اش گفت: علیرغم تمام موضوعاتی که در کشور وجود دارد، از جمله تحریم‌ها و جنگ، به نظر من موفق بوده‌اند. به عنوان مثال، در موضوع قانون حجاب، آقای پزشکیان موفق بود. اما در موضوع فیلترینگ، به نظر من ناموفق بود. آقای پزشکیان می‌توانست و هنوز هم می‌تواند با یک سطر فرمان، شورای عالی فضای مجازی را منحل کند و فیلترینگ را به عنوان یک وعده اساسی به مردم ارائه دهد.

