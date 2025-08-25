لایحه ساماندهی پهپادهای غیرنظامی فردا در دستور کار مجلس قرار داد

به گزارش ایلنا،عباس گودرزی سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در تشریح دستور کار نشست علنی روز (سه‌شنبه ۵ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی، گفت: یکی از دستور کارهای نشست روز آینده مجلس شورای اسلامی، بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه ساماندهی پرنده‌های هدایت پذیر از راه دور(پهپاد) غیرنظامی است.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور و همچنین رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه نظام جامع باشگاه داری نیز در دستورکار نمایندگان قرار دارد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: بررسی گزارش‌ کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده(۳۷) قانون تأمین اجتماعی و نیز گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه از جمله دستورکارهای نشست علنی روز (سه‌شنبه ۵ شهرورماه) مجلس است.

