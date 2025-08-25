خبرگزاری کار ایران
لایحه ساماندهی پهپادهای غیرنظامی فردا در دستور کار مجلس قرار داد

لایحه ساماندهی پهپادهای غیرنظامی فردا در دستور کار مجلس قرار داد
سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، گفت: بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه ساماندهی پرنده‌های هدایت پذیر از راه دور(پهپاد) غیرنظامی از جمله دستور کارهای نشست علنی فردا (سه‌شنبه ۵ شهریورماه) مجلس است.

به گزارش ایلنا،عباس گودرزی سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در تشریح دستور کار نشست علنی روز (سه‌شنبه ۵ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی، گفت: یکی از دستور کارهای نشست روز آینده مجلس شورای اسلامی، بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه ساماندهی پرنده‌های هدایت پذیر از راه دور(پهپاد) غیرنظامی است.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور و همچنین رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه نظام جامع باشگاه داری نیز در دستورکار نمایندگان قرار دارد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: بررسی گزارش‌ کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده(۳۷) قانون تأمین اجتماعی و نیز گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه از جمله دستورکارهای نشست علنی روز (سه‌شنبه ۵ شهرورماه) مجلس است.

 

 

