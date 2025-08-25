ادای احترام پزشکیان و اعضای هیئت دولت به مقام رفیع شهیدان

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان و اعضای هیئت دولت صبح امروز دوشنبه و درآغاز هفته دولت ، پس از تجدید بیعت با آرمان‌های بنیانگذار انقلاب اسلامی در حرم مطهر امام خمینی (ره)، با حضور در گلزار شهدای بهشت زهرا ، به مقام رفیع شهیدان شاخص انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه ادای احترام کردند.

رئیس جمهور و اعضای کابینه بر سر مزار شهدای ۷۲ تن و همچنین شهیدان رجایی، باهنر، بهشتی و چمران حضور پیدا کردند و ضمن ادای احترام به قرائت فاتحه پرداختند.

پزشکیان و اعضای دولت همچنین با حضور در قطعه ۵۰ گلزار شهدای بهشت زهرا، به شهدای جنگ تحمیلی ۱۲روزه اخیر از جمله سپهبد شهید باقری و سرلشکر شهید حاجی‌زاده ادای احترام کردند.

