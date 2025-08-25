خبرگزاری کار ایران
English العربیه
در جده صورت گرفت؛

دیدار عراقچی و فواد حسین در حاشیه نشست کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی

در حاشیه نشست وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در جده وزیر امورخارجه کشورمان با وزیر خارجه عراق دیدار کرد.

به گزارش ایلنا،سیدعباس عراقچی وزیر امورخارجه کشورمان که برای شرکت در نشست  فوق العاده وزرای امور خارجه سازمان همکاری اسلامی به جده سفر کرده است، در حاشیه این اجلاس با فواد حسین وزیر خارجه عراق دیدار و گفتگو کرد.

وزیر خارجه کشورمان در ابتدای این دیدار، ضمن تشکر و تقدیر از دولت و ملت عراق به خاطر میزبانی شایسته از زائرین  اربعین حسینی، این مراسم بزرگ شیعیان را نماد همبستگی و قدرت شیعیان جهان  دانستند.

وزرای امور خارجه ایران و عراق در این دیدار، با محکوم‌کردن شدید جنایات رژیم صهیونیستی در  محروم‌کردن مردم مظلوم غزه از دسترسی به نیازهای اولیه زندکی به‌ویژه غذا و آب و دارو، بر ضرورت اقدام عملی کشورهای اسلامی و عربی برای پایان دادن به محاصره غذایی و دارویی این باریکه، امدادرسانی به مردم بی‌دفاع غزه، توقف نسل‌کشی و محاکمه و مجازات جنایتکاران تاکید کردند. 

طرفین ضمن مرور روابط دوجانبه و تاکید بر اهمیت گسترش همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، بر اجرای کامل و مؤثر توافقات دوجانبه، به‌ویژه تفاهم نامه امنیتی نیز تکمیل پروژه راه‌آهن شلمچه بصره تصریح کردند.

