رئیس قوه قضاییه مطرح کرد:
تاکید بر تسریع در رسیدگی پرونده عناصری که امنیت مردم را مخدوش میکنند
رئیس قوه قضاییه گفت:؛ باید به درستی و به نحو اصولی، مستدل و متقن برای همگان تبیین شود که علت و ریشه دشمنی و عناد رژیم آمریکا با ایران اسلامی چیست؛ واقعاً انسان تعجب میکند از برخی افراد که دل خوش دارند تا آمریکا قدمی برای ایران بردارد.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، امروز دوشنبه (۳ شهریور) طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه، ضمن تبریک حلول ماه ربیعالاول، اظهار کرد: در آستانه میلاد مسعود و فرخنده نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلیالله علیه وآله و امام جعفر صادق (ع) قرار داریم؛ همه مسلمانان باید از این ایام مبارک نهایت بهره را برده و در جهت تحکیم وحدت در جهان اسلام کوشا باشند؛ در داخل کشور نیز همانطور که رهبر معظم انقلاب تاکید فرمودند باید بر غنای وحدت و انسجام ملی بیفزاییم و با یکپارچگی خود، بیش از پیش دشمن را مأیوس سازیم.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به آغاز هفته دولت، گفت: هفته دولت را گرامی میداریم و به روان همه شهدای عرصه خدمت به مردم در دولت از جمله شهیدان رجایی، باهنر و رئیسی درود میفرستیم؛ همچنین یاد و خاطره شهدای شهریور از جمله شهیدان قدوسی، لاجوردی و شهدای جنگ تحمیلی اخیر، سرداران و دانشمندان و کلیه شهدای این دفاع مقدس را گرامی میداریم.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به فرمایشات روز گذشته رهبر انقلاب تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب در فرمایشات حکیمانهشان که روز گذشته ایراد فرمودند بار دیگر بر مقولهی حفظ و تحکیم وحدت و انسجام ملی تاکید کردند و همه کارگزاران، جریانات و اقشار مردم را به اهتمام نسبت به این امر مهم فراخواندند؛ امید داریم همگان این فرمایشات مدبرانه، ناصحانه و حکیمانه معظمله را با جان و دل بپذیرند و عامل به آنها باشند. همانطور که رهبری فرمودند باید همه قوا نهایت همکاری را داشته باشند و به تعبیر ایشان باید از خدمتگزاران کشور بویژه رئیسجمهور پرکار و پرتلاش حمایت شود.
رئیس عدلیه تصریح کرد: قوه قضاییه در عمل به فرامین رهبر معظم انقلاب و در راستای ایفای وظایف و مسئولیتهای ذاتی خود همچون همیشه در میدان خواهد بود و در جهت کمک به دولت برای رفع مسائل و مشکلات مردم و همچنین تحکیم امنیت، نهایت تلاش و مجاهدت را خواهد داشت.
قاضیالقضات بیان داشت: تاکید مؤکد داریم که دادستانها و سایر مقامات قضایی ذیصلاح در رسیدگی و پیشبرد پرونده عناصری که امنیت مردم را مخدوش میکنند و با رژیم صهیونی همکاری دارند، نهایت تسریع و تدقیق را داشته باشند.
رئیس قوه قضاییه گفت: مقامات قضایی ذیصلاح به هیچ وجه از مبارزه و مقابلهی عالمانه و همهجانبه با کلیهی مظاهر فساد غافل نشوند؛ اگر در این امر خطیر، کُندی و توقف عارض شود، مردم مأیوس میگردند.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: ما یک وظیفه و مسئولیت بسیار مهم و خطیر داریم که عبارت است از مقابله با توطئههای دشمنان و خنثی کردن دسایس آنها؛ لکن این وظیفه و مسئولیت بسیار مهم نباید سبب غفلت ما از سایر تکالیف مهممان شود؛ به هیچ وجه نباید از مقوله تامین امنیت سرمایهگذاری، کمک به جهش تولید، رفع موانع تولید و مساعدت به فعالان تولیدی و اقتصادی غفلت ورزیم؛ باید در این مسیر، هر چه بیشتر نیز از ظرفیتهای مردمی استفاده کنیم.
رئیس عدلیه بیان داشت: سیاست قطعی نظام و کشور، دفاع از مظلومین عالم بخصوص مردم مظلوم غزه و همچنین حمایت از جریان مقاومت است؛ قوه قضاییه در این راستا، ظرفیتهای مطلوبی برای بهرهبرداری دارد که باید نهایت استفاده را از این ظرفیتها داشته باشیم؛ این امر بویژه در «ستاد حقوق بشر و معاونت بینالملل قوه قضاییه»، «دادستانی کل» و «مرکز وکلا» متجلی است. باید اقدامات حقوقی پردامنه و منسجمی را در سطح جهانی و داخلی علیه جنایتکاران صهیونیستی ترتیب داد.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در ادامه نشست امروز با اشاره به اهمیت مضاعف مقوله تبیینگری در شرایط فعلی، بیان داشت: تبیین مسائل، از نیازهای مبرم امروز کشور است؛ رهبری معظم انقلاب نیز بر این مقوله تاکید مؤکد دارند؛ باید به درستی و به نحو اصولی، مستدل و متقن برای همگان تبیین شود که علت و ریشه دشمنی و عناد رژیم آمریکا با ایران اسلامی چیست؛ واقعاً انسان تعجب میکند از برخی افراد که دل خوش دارند تا آمریکا قدمی برای ایران بردارد! یا افرادی که تصور دارند با نگاه به آمریکا، مسائل و مشکلات رفع میشوند! باید هوشیار باشیم تا سرمان کلاه نرود؛ باید دوست و دشمن را درست بشناسیم؛ دشمن گاهی دستکش مخملی روی پنجه چدنی دارد و گاهی دست چدنیاش آشکار است و در هر صورت باید کاملاً دشمن غدّار و توطئههای او را بشناسیم.
واکنش به بیانیه جبهه اصلاحات
رئیس قوه قضاییه افزود: چندی پیش، یک جمع به اصطلاح سیاسی، بیانیهای را در راستای خواست دشمن صادر کرد؛ برخی اشخاص توصیه کردند که در برخورد قضایی با صادرکنندگان بیانیه مذکور تعجیل نشود تا اینکه خودِ مردم و جریانات سیاسی و اجتماعی، پاسخ درخوری را به آنها بدهند؛ این امر محقق شد و جریانات و تشکلهای مختلف، صدور چنین بیانیهای را محکوم کردند؛ حتی برخی افراد و طیفهای همسو با صادرکنندگان آن بیانیه نیز نسبت به چنین کاری، اعلام انزجار کردند و با تعابیر مختلفی، این مضمون را بیان کردند که صادرکنندگان بیانیه مزبور در شرایطی که دشمن به کشور ما تجاوز کرده و همچنان تهدید میکند، بیانیهای در جهت خواست دشمن صادر کردهاند؛ البته آنها امید داشتند که در نتیجه صحبت کردن با صادرکنندگان آن بیانیه، آنها را نسبت به اشتباهشان آگاه سازند و تاکید کردند که ممکن است آنها اعلام برائت کنند و اظهار کنند غفلت کردیم؛ علیایحال من از همه کسانی که به صورت مستدل و متقن، بیانیه مذکور را محکوم کردند تقدیر دارم و امید دارم آنهایی که از روی غفلت یا اغراض خاص، این بیانیه را صادر کردند، از مسیر اشتباهشان بازگردند و رویه خود را اصلاح کنند؛ البته طبیعی است که دادستان تهران در این راستا، به تکلیف قانونی خود عمل خواهد کرد.
قاضیالقضات در ادامه با اشاره به جنایت اخیر مزدوران وابسته به دشمن در به شهادت رساندن ۵ تن از نیروهای فراجا در ایرانشهر سیستانوبلوچستان گفت: شهادت نیروهای فراجا توسط عناصر وابسته به اجانب را به خانواده معظم آنها و فرمانده فراجا تبریک و تسلیت میگویم؛ همه بخشها و دستگاههای مسئول باید تلاش کنیم تا ریشه این قبیل جنایتها را بخشکانیم و مباشران، عوامل و پشتیبانان این جنایات علیه خادمان امنیت مردم را ریشهکن کنیم.
رئیس دستگاه قضا در بخشی از سخنان خود در نشست امروز با اشاره به شکوه و جلوه بینظیر مواسات و ایثار مردمی در مواکب بهپا شده در ایام پایانی ماه صفر و خدماترسانی آنها به زوار رضوی، اظهار کرد: در ایام پایانی ماه صفر و مقارن با ایام رحلت نبی مکرم اسلام و امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) توفیق داشتم تا با مردم و زوار حرم مطهر رضوی، گفتوگو و مجالست بیشتری داشته باشم و در تعدادی از مواکب بهپا شده جهت خدماترسانی به زوار رضوی حاضر شوم؛ حقیقتاً جلوههای مواسات، ایثار، انفاق و اتحاد و یکرنگی مردم و عشق و ارادتشان به اهلبیت علیهمالسلام، چشمنواز و خیرهکننده بود؛ در گفتوگوهایی که با آنها داشتم، چند درخواست مشخص از من داشتند که عبارت بودند از اینکه سلامشان را به رهبر معظم انقلاب برسانم و تدبیری بیندیشم که در مراجع قضایی، برخوردها با ارباب رجوع کریمانهتر و محترمانهتر باشد و در رسیدگی به پروندهها سرعت و دقت بیشتری لحاظ شود؛ اینها توقعات مردم از ما مسئولان قضایی است که باید همه آنها را به دیده منت بپذیریم و در جامه عمل پوشاندن به آنها کوشا باشیم. نکته جالب آنکه بسیاری از زوار رضوی و نیروهایی که در مواکب به زوار رضوی خدمت میکردند، آرزو داشتند تا به غزه اعزام شوند و به مردم و کودکان غزه کمکرسانی کنند و در برابر صهیونیستهای جانی و جنایتپیشه، مبارزه کنند.