رئیس دادگاه عمومی بخش ایوانکی معرفی شد
طی مراسمی با حضور معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان سمنان، از زحمات محمدذاکرینیا قدردانی و سیدهادی حسینی بهعنوان رئیس جدید دادگاه عمومی بخش ایوانکی معرفی شد.
به گزارش ایلنا، آیین تکریم و معارفه رئیس دادگاه عمومی بخش ایوانکی صبح امروز (دوشنبه ۳ شهریورماه) با حضور حجتالاسلام والمسلمین عین الکمالی معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان سمنان، حجتالاسلام والمسلمین کشمیر امام جمعه ایوانکی، بخشدار، جمعی از قضات وکارکنان اداری، اعضای شورای تأمین و سایر مسئولین اجرایی، نظامی و انتظامی محلی، برگزار شد.
حجتالاسلام والمسلمین عینالکمالی در این مراسم ضمن تبریک فرارسیدن ماه ربیع الاول و گرامیداشت هفته دولت، از خدمات و تلاشهای ارزشمند محمدذاکرینیا رئیس پیشین دادگاه عمومی بخش ایوانکی قدردانی کرده و برای سیدهادی حسینی رئیس جدید این حوزه قضایی، آرزوی توفیق در انجام وظایف خطیر قضایی کرد.
معاون منابع انسانی دادگستری استان سمنان با اشاره به اهمیت جایگاه قوه قضاییه در تأمین امنیت، کرامت و آرامش اجتماعی، اظهار کرد: اراده الهی بر این قرار گرفته که ما در جایگاه خدمتگزاری به مردم در دستگاه عدلیه ایفای نقش کنیم. گرهگشایی از مشکلات مردم، خدمت کریمانه و برخورداری از مکارم اخلاقی، اساس عملکرد ما در دستگاه قضایی است.
وی با بیان اینکه اخلاقمداری عامل اصلی موفقیت پیامبر اکرم (ص) در هدایت قلوب و ایجاد تمدن اسلامی بود، افزود: جامعه ما امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند گسترش اخلاق و رفتار اسلامی در تمام شئون زندگی فردی و اجتماعی است. اگر اخلاق در خانواده، کسبوکار، اجتماع و سایر امور دیگر نیز رعایت شود، بسیاری از پروندهها در دستگاه قضایی تشکیل نخواهد شد.
حجتالاسلام والمسلمین عینالکمالی از اهتمام ویژه دادگستری استان سمنان به حمایت از تولیدکنندگان و سرمایهگذاران سخن گفت و تصریح کرد: بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری و سیاستهای مورد تاکید ریاست قوه قضاییه، دستگاه قضایی استان وظیفه دارد از فعالیتهای اقتصادی مشروع و تولیدی حمایت کند و با بکارگیری از ظرفیتهای قانونی مانع از تعطیلی واحدهای تولیدی شود.
وی امنیت را زیربنای توسعه پایدار دانست و در خاتمه خاطرنشان کرد: تولید امنیت صرفاً با برخورد و قهر حاصل نمیشود، بلکه همه دستگاهها و نهادها باید برای تحقق امنیت پایدار همکاری کنند. دادگستری استان در برخورد با مخلان امنیت اجتماعی قاطعانه عمل میکند، اما در کنار آن توسعه فرهنگ صلح و سازش نیز از جمله اولویتهای اصلی ماست.
در پایان این مراسم، سیدهادی حسینی به عنوان رئیس جدید دادگاه عمومی بخش ایوانکی معرفی و از زحمات محمدذاکرینیا تقدیر به عمل آمد.