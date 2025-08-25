سردار مسجدی: خلع سلاح حزبالله هرگز محقق نمیشود
معاون هماهنگکننده نیروی قدس سپاه، خلع سلاح حزبالله لبنان را یک طرح آمریکایی-صهیونی خواند و گفت: این طرح به هیچ وجه عملی نخواهد شد.
به گزارش ایلنا، سردار سرتیپ «ایرج مسجدی» معاون هماهنگکننده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، خلع سلاح حزبالله لبنان را یک «طرح آمریکایی-صهیونی» توصیف کرد و گفت: نه مردم لبنان و نه نیروی مقاومت حزبالله، این طرح را نمیپذیرند و این امر هرگز محقق نخواهد شد.
سردار مسجدی با بیان اینکه سلاح مقاومت، سلاح مردم لبنان برای دفاع از این سرزمین در مقابل تجاوزات رژیم صهیونی است، افزود: بحث خلع سلاح، موضوع جدیدی نیست، اما به هیچ وجه عملی نمیشود.
معاون هماهنگ کننده نیروی قدس سپاه همچنین با اشاره به آمادگی نیروهای مسلح پس از دفاع مقدس ۱۲ روزه، هشدار داد: دشمنان اگر قصد تجاوز داشته باشند، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با آمادگی کامل و با کمال قدرت پاسخ خواهند داد.
سردار مسجدی گفت: توانمندیهای نیروهای ما افزایش یافته است و در برابر هرگونه تهدیدی، آماده پاسخگویی هستند.