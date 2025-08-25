ارائه گزارش هیئت بازرسی دیوان عالی کشور در جریان بازدید از محاکم استان البرز

به گزارش ایلنا، طبق اصل ۱۶۱ قانون اساسی مبنی بر نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی توسط دیوان عالی کشور و حسب ابلاغ حجت الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری، هیئت بازرسی و نظارت دیوان عالی کشور، متشکل از ۲۱ نفر به مدت ۵ روز از کلیه محاکم دادگستری استان البرز بازدید بعمل آوردند.

این هیئت پس از انجام بازرسی در جلسه‌ای مشترک با حضور مرتضوی معاون نظارت دیوان عالی کشور و رئیس کل دادگستری استان البرز، یافته‌های خود را در قالب ایرادات، پیشنهادات و محسنات بیان کردند.

معاون نظارت دیوان عالی کشور بر سعی و تلاش قضات در خصوص صدور آرای متقن مطابق سیاست‌های کلان قوه قضاییه و منطبق با سند تحول و پرهیز از صدور قرار‌های شکلی و عدم صلاحیت بی مورد تاکید کرد.

وی همچنین بااشاره به تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها حفظ کیفیت و لزوم تعدیل در تعداد اوقات رسیدگی روزانه را مورد توجه قرار داد.

رئیس کل دادگستری استان البرز نیز در این جلسه به بیان برخی مشکلات دادگستری استان از حیث کمبود نیروی اداری و قضایی پرداخت و بر اهتمام ویژه جهت رفع ایرادات مطروحه توسط هیئت بازرسی دیوان عالی کشور تأکید کرد.

گفتنی است: هیئت بازرسی دیوان عالی کشور در گزارش خود به وجود قضات جوان، فعال، پویا و با انگیزه و نقش آنها در کاهش موجودی بالای شعب و همچنین تامین نیازمندی‌های دادگستری کرج اشاره داشتند.

