زیدآبادی:
تحت عنوان عدالت، چه فضاحتی را به بودجه کشور و جیب مردم تحمیل کردهاند
یک فعال سیاسی گفت: در واقع تمام نزاعهای سیاسی و مشکلات کشور بر سر همین بساطی که برچیدن و جمعکردنش هم کار حضرت فیل است!
به گزارش ایلنا، احمد زیدآبادی در کانال تلگرام شخصی خود نوشت:
بساطِ فضاحت!
مسعود پزشکیان: "کارمان شده فقط به یک مشت بنیاد و سازمانهای الکی که به هیچ دردی نمیخورند پول بدهیم! به آنها گفتم این بساط باید جمع شود."
در واقع تمام نزاعهای سیاسی و مشکلات کشور بر سر همین "بساط" است! برچیدن و جمعکردنش هم کار حضرت فیل است!
جماعت منتفع از این بساط، به محض بو بردن از برچیدن آن، پای تمام مقدسات و ارزشها را وسط میکشند و تحت پوشش آنها، چنان بحرانی به وجود میآورند که طرف ناچار به صد بار توبه شود!
امسال بودجهٔ کشور هشتصد هزار میلیارد تومان کسری دارد! برای تأمین آن، یا باید بودجهٔ سازمانهای انگلی و مفتخور را قطع کرد و یا آب فراوان به بودجه بست و پول ملی را رقیقتر و بیارزشتر از این کرد و یا جیب مردم تحت فشار و کاسبیهای رو به احتضار و صنعتگران مشرف به موت را بیش از پیش خالی کرد!
تحت عنوان عدالت، چه فضاحتی را به بودجهٔ عمومی کشور و جیب مردمان زحمتکش تحمیل کردهاند!