خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

زیدآبادی:

تحت عنوان عدالت، چه فضاحتی را به بودجه کشور و جیب مردم تحمیل کرده‌اند

تحت عنوان عدالت، چه فضاحتی را به بودجه کشور و جیب مردم تحمیل کرده‌اند
کد خبر : 1677073
لینک کوتاه کپی شد.

یک فعال سیاسی گفت: در واقع تمام نزاع‌های سیاسی و مشکلات کشور بر سر همین بساطی که برچیدن و جمع‌کردنش هم کار حضرت فیل است!

به گزارش ایلنا، احمد زیدآبادی در کانال تلگرام شخصی خود نوشت:

بساطِ فضاحت! 

مسعود پزشکیان: "کارمان شده فقط به یک مشت بنیاد و سازمان‌های الکی که به هیچ دردی نمی‌خورند پول بدهیم! به آنها گفتم این بساط باید جمع شود."

در واقع تمام نزاع‌های سیاسی و مشکلات کشور بر سر همین "بساط" است! برچیدن و جمع‌کردنش هم کار حضرت فیل است!

جماعت منتفع از این بساط، به محض بو بردن از برچیدن آن، پای تمام مقدسات و ارزش‌ها را وسط می‌کشند و تحت پوشش آنها، چنان بحرانی به وجود می‌آورند که طرف ناچار به صد بار توبه شود!

امسال بودجهٔ کشور هشتصد هزار میلیارد تومان کسری دارد! برای تأمین آن، یا باید بودجهٔ سازمان‌های انگلی و مفت‌خور را قطع کرد و یا آب فراوان به بودجه بست و پول ملی را رقیق‌تر و بی‌ارزش‌تر از این کرد و یا جیب مردم تحت فشار و کاسبی‌های رو به احتضار و صنعت‌گران مشرف به موت را بیش از پیش خالی کرد! 

تحت عنوان عدالت، چه فضاحتی را به بودجهٔ عمومی کشور و جیب مردمان زحمتکش تحمیل کرده‌اند! 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور