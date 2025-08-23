به گزارش ایلنا، دستور کار کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در روزهای دوشنبه تا چهارشنبه (۳ تا ۵ شهریور ماه) اعلام شد.

۱- ادامه رسیدگی به طرح الحاق یک تبصره به ماده ۱۲۲ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به شماره ثبت ۲۸۱ با حضور یکی از طراحان و کارشناسان مرکز پژوهش ها، معاونت قوانین و اداره کل دفتر هیات رییسه مجلس و سایر مدعوین

۲- طرح اصلاح ماده ۴۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در خصوص کمیسیون اصل نود و عضویت همزمان نمایندگان در چند کمیسیون و بهبود کیفیت وظایف نمایندگی با حضور یکی از طراحان و کارشناسان مرکز پژوهش ها و سایر مدعوین

۳- سایر موارد حسب مورد

انتهای پیام/