خبرگزاری کار ایران
در نشست هفته جاری کمیسیون آیین نامه داخلی؛

عضویت همزمان نمایندگان در کمیسیون اصل نود و سایر کمیسیون‌های تخصصی اصلاح می‌شود

بررسی طرح اصلاح ماده ۴۴ آیین نامه داخلی مجلس در خصوص کمیسیون اصل نودم قانون اساسی و عضویت همزمان نمایندگان در چند کمیسیون در دستور کار هفتگی کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس قرار دارد.

به گزارش ایلنا، دستور کار کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در روزهای دوشنبه تا چهارشنبه (۳ تا ۵ شهریور ماه) اعلام شد.

۱- ادامه رسیدگی به طرح الحاق یک تبصره به ماده ۱۲۲ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به شماره ثبت ۲۸۱ با حضور یکی از طراحان و کارشناسان مرکز پژوهش ها، معاونت قوانین و اداره کل دفتر هیات رییسه مجلس و سایر مدعوین

۲- طرح اصلاح ماده ۴۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در خصوص کمیسیون اصل نود و عضویت همزمان نمایندگان در چند کمیسیون و بهبود کیفیت وظایف نمایندگی با حضور یکی از طراحان و کارشناسان مرکز پژوهش ها و سایر مدعوین

۳- سایر موارد حسب مورد

انتهای پیام/
