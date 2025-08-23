وزیر دادگستری صبح امروز به خراسان جنوبی سفر کرد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری شنبه اول شهریور ۱۴۰۴ همزمان با هفته دولت به خراسان جنوبی سفر کرداز برنامه‌های وزیر دادگستری در سفر به خراسانجنوبی، دیدار با نماینده ولی فقیه در استان، حضور در جلسه شورای تامین و همچنین افتتاح و بهره‌برداری از چند طرح عمرانی، فرهنگی و تولیدی می‌باشد. وزیر دادگستری در این سفر همچنین قرار است.

ضمن حضور در ستاد تنظیم بازار، با فعالان اقتصادی خراسان جنوبی دیدار و گفتگو کند.

انتهای پیام/