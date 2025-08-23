اسماعیل گرامی مقدم سخنگوی حزب اعتماد ملی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره رفتارهای اخیر صدا و سیما و اظهارنظرهای عجیب برخی کارشناسان از تریبون رسانه ملی که اخیرا کارشناسی ظریف و روحانی را ابوموسی اشعری و اشعث بن قیس خوانده بود، گفت: من فکر می‌کنم که صدا و سیمای ما واقعاً مختص یک جریان خاص است. صدا و سیمای ایران باید تمام نحله‌های فکری و گرایش‌های سیاسی را نمایندگی کند.

وی ادامه داد: متاسفانه، علیرغم اینکه در مورد جنگ تحمیلی، مردم ایران پای آن ایستادند، گروه‌های سیاسی نسبت به ایران اعلام دفاع کردند، اما صدا و سیما این پیروزی را مصادره به مطلوب کرده و اجازه مطرح شدن دیدگاه‌های دیگر را نمی‌دهد.

سخنگوی حزب اعتماد ملی در پاسخ به این که چه اتفاقی باید در صدا و سیما بیفتد تا انسجام ملی ایجاد شده حفظ شود، گفت: یکی از تغییراتی که باید صورت گیرد به نظر من تغییر مدیریت صدا و سیما است، چون مدیریت این رسانه نشان داده که گرایش‌های نزدیک به جبهه پایداری را در برخی مقاطع دارد.

گرامی مقدم گفت: آقای جلیلی هم در هفته‌های گذشته با حمبه به کسانی که موافق مذاکره هستند، در حقیقت موافقت با مذاکره را با گوساله‌پرستی مقاسه کرده بود. من هم می‌گویم که کسانی که مخالف مذاکره‌اند فقط منافع خود را در نظر می‌گیرند. اینکه کشور ایران سر و سامان نگیرد و مردم ایران به آرامش نرسند و معیشت مردم حل و فصل نشود، صفات خوبی نیست که این طیف دارند. اگر آنها رقبای خود را به ابوموسی اشعری متهم می‌کنند، به خاطر این است که قافیه را باخته‌اند.

وی ادامه داد: افرادی که به آقای ظریف و کسانی که مصلح هستند و می‌خواهند ایران سربلند بماند و دور از جنگ باشد، اتهام می زنند به دنبال برهم زدن اوضاع هستند و متاسفانه صدا و سیما هم با این جریان هم‌صدایی دارد و اجازه پاسخگویی را نمی دهد در حالی که طبق قانون، هر کسی که اسمش در صدا و سیما برده می‌شود، باید اجازه داشته باشد که از خود دفاع کند.

این فعال سیاسی گفت: همان‌طور که در دادگاه، قاضی دو طرف دعوا را فرامی‌خواند، صدا و سیما باید در حقیقت به همه مردم ایران اختصاص داشته باشد. بنابراین، اگر اسمی از کسی آورده شد، باید فرصت پاسخگویی به او داده شود. در حال حاضر، برای آقای روحانی و آقای ظریف و حتی نمایندگانی از جبهه اصلاحات باید فرصتی برای پاسخگویی فراهم شود. در این یک هفته اتهاماتی علیه آن‌ها مطرح شده، باید اجازه داده شود که پاسخ دهند.

گرامی مقدم گفت: نمی‌شود که در صدا و سیما هر چیزی که دلشان خواست علیه یک جبهه یا جریان سیاسی گفته شود و آن جریان اجازه پاسخ پیدا نکند. آقای روحانی رئیس‌جمهور کشور بودند و آقای ظریف وزیر امور خارجه بودند، باید اجازه پاسخگویی به آن‌ها داده شود.

وی درباره اینکه چرا این طیف در صدا و سیما بیشتر به آقای روحانی و ظریف حمله می کنند در حالی که نقد به عملکرد تمام دولت‌ها و روسای جمهور سابق وارد است، گفت: در دوره‌ای که ما در مجلس بودیم و آقای احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور بود، همیشه به صدا و سیما می‌گفتیم چرا تفاوت قائل می‌شوید؟ در دوره آقای خاتمی هر چه دلتان می‌خواست علیه او کار می‌کردید، اما در دوره آقای احمدی‌نژاد وضعیت را گل و بلبل نشان می‌دادید و واقعیت‌ها را نشان نمی‌دادید.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: صدا و سیما تا زمانی که در دست یک جریان سیاسی باشد، به نفع آن جریان تبلیغ می‌کند. اکنون هم به دلیل اینکه آقای پزشکیان در شرایط خاصی قرار دارد، برخی به آقای روحانی و ظریف می‌پردازد تا پزشکیان را تحت فشار قرار دهند. این‌ها می‌خواهند هزینه‌ها را پایین بیاورند و با دولت مستقیم درگیر نشوند برای همین حامیان دولت را مورد حمله قرار می‌دهند و علیه آن‌ها تهمت‌پراکنی می‌کنند.

گرامی مقدم گفت: همچنین باید بدانیم که بخشی از جریان سیاسی که اکنون در صدا و سیما تسلط دارد، جزو تندوهای جریان سیاسی اصولگرا است. ما نمی‌گوییم که آن‌ها صحبت نکنند یا مواضع خود را مطرح نکنند، اما باید بدون تهمت و افترا باشد و به طرف مقابل هم اجازه داده شود تا از خود دفاع کنند.

وی ادامه داد: بر هیچ‌کس پوشیده نیست که صدا و سیمای ما فعلاً در اختیار یک جریان خاص است که مشهور به جریان خالص‌سازی است و به دنبال خالص‌سازی ارکان حکومت بودند اما موفق نشدند و الان در صدا و سیما چنبره زده اند و اجازه نمی دهند دیگر نحله‌های فکری مطرح شوند و آن‌ها به کشور ظلم می‌کنند در حالیکه ادامه این نگاه‌ها کشور را به دره خواهد برد.

سخنگوی حزب اعتماد ملی گفت: همه نحله‌های فکری، همه مردم ایران و همه احزاب سیاسی کشورشان را دوست دارند و به دنبال همبستگی و اجماع‌سازی هستند. به خصوص اصلاح‌طلبان به دنبال اجماع‌سازی و همبستگی هستند اما متاسفانه یک جریان سیاسی خاص به دنبال قبضه کردن قدرت است و از صدا و سیما هم به نفع خود استفاده می‌کند.

