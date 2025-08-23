سازمان ملل بدون ابهام حمله تروریستی سیستان و بلوچستان را محکوم کند
سفیر ایران درسازمان ملل در نامهای به شورای امنیت درباره حمله تروریستی در سیستان و بلوچستان گفت:ایران از شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل درخواست میکند که این عمل شنیع تروریستی را محکوم کند.
به گزارش ایلنا، سفیر ایران در سازمان ملل در نامهای به شورای امنیت درباره حمله تروریستی در سیستان و بلوچستان گفت: ایران از شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل درخواست میکند که این عمل شنیع تروریستی را به شدیدترین وجه ممکن و بدون هیچ ابهامی محکوم کنند و هرگونه معیار دوگانه یا رویکرد گزینشی در محکومیت تروریسم غیرقابل قبول است و صرفاً اعتبار شورای امنیت را تضعیف میکند.
امیرسعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل روز جمعه به وقت محلی بار دیگر در نامهای به دبیرکل سازمان ملل و شورای امنیت اشاره داشت: در ادامه نامه مورخ ۲۸ ژوئیه ۲۰۲۵ (A/۷۹/۹۷۸-S/۲۰۲۵/۴۸۹)، مایلم توجه فوری شما را به یک حمله شنیع تروریستی دیگر که توسط گروه مسلح تروریستی «جیش العدل» در جمهوری اسلامی ایران ارتکاب یافته است؛ جلب کنم.
ایروانی افزود: در ساعات اولیه بعدازظهر امروز، ۲۲ اوت، در منطقه دامن شهرستان ایرانشهر استان سیستان و بلوچستان، تروریستهای مسلح جیش العدل به دو خودروی حامل مأموران انتظامی ایران یورش بردند.
دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران اضافه کرد: این حمله بزدلانه منجر به شهادت پنج تن از مأموران پلیس گردید. گروه تروریستی جیش العدل مسئولیت این جنایت را آشکارا و بدون هیچ ابهامی بر عهده گرفته است.
سفیر ایران در سازمان ملل تصریح کرد: این جنایت در پی حمله وحشیانه تروریستی دیگری در تاریخ ۲۶ ژوئیه ۲۰۲۵ صورت میگیرد، هنگامی که سه عضو مسلح جیش العدل حمله هماهنگشدهای به ساختمان دادگستری در زاهدان، مرکز استان سیستان و بلوچستان، انجام دادند.
نماینده دائم ایران در سازمان ملل گفت: در آن حمله عمدی علیه غیرنظامیان، شش انسان بیگناه، از جمله یک مادر و نوزاد ششماههاش، بهطرز فاجعهباری جان خود را از دست دادند و ۲۴ نفر دیگر زخمی شدند.
ایروانی تصریح کرد: این جنایات هولناک که عامدانه مأموران انتظامی، غیرنظامیان و حتی کودکان را هدف قرار دادهاند، نقض آشکار حقوق بینالملل از جمله حقوق بینالملل بشردوستانه محسوب میشوند. آنها بار دیگر ماهیت ضد انسانی، تروریستی و افراطی جیش العدل و تهدید جدی ناشی از آن علیه صلح و امنیت منطقه را آشکار میسازند.
سفیر جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل تاکید کرد: این گروه تروریستی همچنان با پیوندها و حمایتهای داعش-خراسان و حامیان خارجی، در کمال مصونیت به فعالیت خود ادامه میدهد.
نماینده دائم ایران در سازمان ملل گفت: جمهوری اسلامی ایران از شورای امنیت و دبیرکل درخواست مینماید که این عمل شنیع تروریستی را به شدیدترین وجه ممکن و بدون هیچ ابهامی محکوم نمایند.
ایروانی در ادامه گفت: هرگونه معیار دوگانه یا رویکرد گزینشی در محکومیت تروریسم غیرقابل قبول است و صرفاً اعتبار شورای امنیت را تضعیف میکند. افزون بر این، کسانی که حمایت، پناهگاه یا هرگونه تسهیل برای چنین گروههای تروریستی فراهم میآورند، مسؤلیت کامل جنایات آنان را بر عهده دارند و باید بهطور کامل پاسخگو شناخته شوند.
سفیر ایران در سازمان ملل در پایان نامه خود افزود: موجب امتنان خواهند بود چنانچه دستور فرمائید مکاتبه حاضر به عنوان سند شورای امنیت و مجمع عمومی ذیل بند ۱۱۰ دستور کار با عنوان «تدابیر برای محو تروریسم بینالمللی» توزیع شود.