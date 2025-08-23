گفتگوی تلفنی وزرای خارجه ایران و روسیه
سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه راجع به تحولات مربوط به موضوع هستهای ایران گفتگو کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت امور خارجه، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه در یک گفتگوی تلفنی، راجع به تحولات مربوط به موضوع هستهای ایران بهویژه تحرکات سه کشور اروپایی در آستانه موعد قانونی خاتمه قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل و همچنین موضوع همکاری ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی، تبادل نظر کردند.
در این گفتگو بر این نکته تاکید شد که سه کشور اروپایی به دلیل قصور در ایفای تعهدات برجامی از یکسو و همراهی با آمریکا در حمله به تأسیسات هستهای صلحآمیز ایران از سوی دیگر، مرتکب نقض فاحش قطعنامه ۲۲۳۱ شده و بنابراین فاقد صلاحیت قانونی و اخلاقی برای توسل به سازوکار حل اختلاف برجام با هدف بازگرداندن قطعنامههای لغو شده شورای امنیت هستند.
وزرای امور خارجه ایران و روسیه در این گفتگو، مسیر پیش روی مذاکرات هستهای را ارزیابی نموده و بر خاتمه قطعنامه ۲۲۳۱ در موعد مقرر تاکید کردند.
وزیر امور خارجه کشورمان در خصوص ایده سه کشور اروپایی برای تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ موضع اصولی ایران را تشریح و تصریح کرد که از نظر ایران تصمیمگیری در مورد تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ بر عهده شورای امنیت و اعضای آن است.
دو طرف در این گفتگو بر ادامه تعامل و رایزنی بین ایران و روسیه در سطوح مختلف برای پیشبرد بهتر مواضع مشترک تاکید کردند.