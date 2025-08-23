گفتگوی تلفنی وزرای خارجه ایران و روسیه

در این گفتگو بر این نکته تاکید شد که سه کشور اروپایی به دلیل قصور در ایفای تعهدات برجامی از یک‌سو و همراهی با آمریکا در حمله به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران از سوی دیگر، مرتکب نقض فاحش قطعنامه ۲۲۳۱ شده و بنابراین فاقد صلاحیت قانونی و اخلاقی برای توسل به سازوکار حل اختلاف برجام با هدف بازگرداندن قطعنامه‌های لغو شده شورای امنیت هستند.

وزرای امور خارجه ایران و روسیه در این گفتگو، مسیر پیش روی مذاکرات هسته‌ای را ارزیابی نموده و بر خاتمه قطعنامه ۲۲۳۱ در موعد مقرر تاکید کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان در خصوص ایده سه کشور اروپایی برای تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ موضع اصولی ایران را تشریح و تصریح کرد که از نظر ایران تصمیم‌گیری در مورد تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ بر عهده شورای امنیت و اعضای آن است.

دو طرف در این گفتگو بر ادامه تعامل و رایزنی بین ایران و روسیه در سطوح مختلف برای پیشبرد بهتر مواضع مشترک تاکید کردند.