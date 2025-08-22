خبرگزاری کار ایران
پزشکیان قهرمانی تیم نجوم و اختر فیزیک ایران در جهان را تبریک گفت

کد خبر : 1676819
رئیس جمهور در پیامی درخشش افتخارآمیز تیم ملی نجوم و اختر فیزیک ایران در مسابقات قهرمانی جهان و کسب عنوان قهرمانی برای دومین سال پیاپی را به همه مردم ایران، به ویژه جامعه علمی تبریک گفت.

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان، رئیس جمهور در پیامی به مناسبت قهرمانی تیم ملی نجوم و اختر فیزیک جمهوری اسلامی ایران در مسابقات جهانی گفت: این پیروزی امیدبخش که حاصل تلاش شبانه‌روزی جوانان نخبه و آینده‌ساز این مرز و بوم است، گواه این است که نسل جوان ما در هر عرصه‌ای که اراده کند، می‌تواند بدرخشد و پرچم پرافتخار ایران را بر بالاترین قله‌های پیشرفت و سربلندی به اهتزاز درآورد.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

درخشش افتخارآمیز تیم ملی نجوم و اختر فیزیک جمهوری اسلامی ایران در مسابقات قهرمانی جهان و کسب عنوان قهرمانی برای دومین سال پیاپی، بار دیگر دانش، پشتکار و همت بلند جوانان کشورمان را در عرصه جهانی به نمایش گذاشت و موجب مباهات و سرافرازی آحاد ملت ایران شد.

این پیروزی امیدبخش که حاصل تلاش شبانه‌روزی جوانان نخبه و آینده‌ساز این مرز و بوم است، گواه این است که نسل جوان ما در هر عرصه‌ای که اراده کند، می‌تواند بدرخشد و پرچم پرافتخار ایران را بر بالاترین قله‌های پیشرفت و سربلندی به اهتزاز درآورد.

بی‌تردید این موفقیت ارزشمند حاصل زحمات بی‌شائبه خانواده‌های فهیم این دانش‌آموزان، مربیان پرتلاش و تمامی دست‌اندرکاران عرصه تعلیم و تربیت است که با تعهد و احساس مسئولیت، بسترهای رشد و شکوفایی را فراهم نموده‌اند.

دولت وفاق ملی با باور به توانمندی‌های فرزندان کشورمان، در حمایت از استعدادهای درخشان و تبدیل ایران به قطب علم و فناوری منطقه عزمی جدی داشته و اهتمام خواهد ورزید.

اینجانب این پیروزی را به همه مردم ایران، به ویژه جامعه علمی و فرهنگی کشور، تبریک عرض نموده و از درگاه خداوند متعال، تداوم موفقیت این عزیزان را خواستارم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران

انتهای پیام/
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
