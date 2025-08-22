به گزارش ایلنا، سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، اعلام کرد: تلاش ما بر این است که پرداخت به گندمکاران به نتیجه برسد؛ به‌گونه‌ای که حجم وسیعی از این پرداخت‌ها در هفته گذشته انجام شد و در هفته جاری نیز بخشی دیگر پرداخت خواهد شد.