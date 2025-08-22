نشست نمایندگان ایران و آژانس به پایان رسید

به گزارش ایلنا، در این دیدار، طرفین ضمن ادامه مباحث مطروحه در تهران، درخصوص چگونگی تعامل ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با عنایت به وضعیت جدید ناشی از حملات غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی به تاسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران و در چارجوب قانون جدید مصوب مجلس بحث و تبادل نظر نموده و شرایط جدید جمهوری اسلامی ایران برای تعامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تبیین شد.