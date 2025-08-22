خبرگزاری کار ایران
نماینده دائم ایران در آژانس خبر داد:

نشست نمایندگان ایران و آژانس به پایان رسید

رضا نجفی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد در ادامه مذاکرات چندی پیش معاون آژانس در تهران؛ هیات کشورمان امروز با معاون مدیرکل آژانس در امور پادمان در وین دیدار کرد.

به گزارش ایلنا، در این دیدار، طرفین ضمن ادامه مباحث مطروحه در تهران، درخصوص چگونگی تعامل ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با عنایت به وضعیت جدید ناشی از حملات غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی به تاسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران و در چارجوب قانون جدید مصوب مجلس بحث و تبادل نظر نموده و شرایط جدید جمهوری اسلامی ایران برای تعامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تبیین شد.

نجفی تصریح کرد: طرفین در این دور از گفتگوها پیشرفت داشتند و قرار شد گفتگوها برای تدوین شیوه‌نامه ترتیبات تعاملات در چارچوب قانون مجلس ادامه یابد.

