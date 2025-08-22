تیم ملی المپیاد نجوم کشورمان با کسب ۵ مدال طلا در المپیاد بین‌المللی بمبئی، برای دومین سال پیاپی پرافتخارترین تیم جهان شد تا نشان دهد میراث دار خوبی برای بزرگانی چون ابوریحان بیرونی، خواجه نصیرالدین طوسی، عمر خیام و غیاث‌الدین جمشید کاشانی است.

به ستارگان جوان و ایرانی آسمان درخشان دانش تبریک می‌گوئیم.»