تبریک وزارت امور خارجه به مدالآوران المپیاد بینالمللی نجوم
وزارت امور خارجه با انتشار پیامی به مدالآوران المپیاد بینالمللی نجوم تبریک گفت.
به گزارش ایلنا، وزارت امور خارجه طی پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «درخشش دوباره فرزندان ایران در آسمان دانش موجب غرور و افتخار ایرانیان است.
تیم ملی المپیاد نجوم کشورمان با کسب ۵ مدال طلا در المپیاد بینالمللی بمبئی، برای دومین سال پیاپی پرافتخارترین تیم جهان شد تا نشان دهد میراث دار خوبی برای بزرگانی چون ابوریحان بیرونی، خواجه نصیرالدین طوسی، عمر خیام و غیاثالدین جمشید کاشانی است.
به ستارگان جوان و ایرانی آسمان درخشان دانش تبریک میگوئیم.»