به گزارش ایلنا، آیت‌الله سید محمد سعیدی، امروز در خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به موضوعات روز جهان اسلام و تحولات سیاسی، گفت: جریان‌هایی در طول تاریخ تلاش کرده‌اند تا حقیقت دین الهی را منحرف کنند و امروز نیز سردمداران این جریان در قالب مذاکره و ارتباط با آمریکا ظاهر شده‌اند.

وی افزود: کسانی که شیفته ارتباط با آمریکا هستند باید بدانند که این کشور با دین و اسلام ناب محمدی صلی‌الله‌علیه‌وآله مخالف است و موضوعاتی همچون پرونده هسته‌ای، حقوق بشر و توان موشکی ایران بهانه‌ای بیش نیست.

امام جمعه قم، با استناد به آیات قرآن کریم و سیره اهل‌بیت علیهم‌السلام، تأکید کرد: ملت ایران باید هوشیار باشد که این گفت‌و‌گو‌ها راه به جایی نمی‌برد و تنها هدف آمریکا تحمیل دین و روش خود بر مسلمانان است. آیت‌الله سعیدی با یادآوری سخنان امام حسن مجتبی علیه‌السلام درباره خطر نفوذ جریان‌های منحرف در جهان اسلام گفت: همان‌گونه که آن حضرت هشدار دادند، امروز نیز باید مراقب باشیم که فریب ظاهرآرایی دشمنان را نخوریم.

آیت الله سعیدی در ادامه به جایگاه رفیع پیامبر اعظم صلی‌الله‌علیه‌وآله در آخرین لحظات عمر مبارکشان اشاره کرد و گفت: رسول خدا در بستر رحلت، امام حسین علیه‌السلام را در آغوش گرفت و با گریه فرمود «ما با یزید چه کار داریم؟ خداوند یزید را از رحمت خود دور سازد.»

وی افزود: همین موضع پیامبر نشان می‌دهد که جبهه حق و باطل همواره در تاریخ امتداد داشته و امروز نیز ملت ایران باید در برابر یزیدیان زمان بایستد.

امام جمعه قم همچنین به مناسبت روز جهانی مسجد، نقش این نهاد دینی را فراتر از یک مکان عبادی دانست و گفت: مسجد پایگاه هدایت، بصیرت، آموزش و رسیدگی به نیاز‌های جامعه است و اگر با شیوه‌های نو و متناسب با نیاز روز اداره شود، می‌تواند خدمات گسترده‌تری به امت اسلامی ارائه دهد.

آیت‌الله سعیدی تصریح کرد: از صدر اسلام تاکنون مسجد همواره سنگر اصلی وحدت و انسجام مسلمانان بوده است.

وی در بخش دیگری از خطبه‌ها با بیان اهمیت توجه به کیفیت نماز و حضور قلب در این فریضه الهی گفت: همان‌گونه که نوشتن یک نامه یا پاسخ به یک تماس تلفنی نیازمند تمرکز است، نماز نیز باید با حضور قلب و اخلاص اقامه شود. امام جمعه قم با اشاره به حالات معنوی امام حسن مجتبی علیه‌السلام هنگام وضو و نماز، توصیه کرد که مؤمنان با دقت بیشتر و توجه قلبی، کیفیت نماز خود را ارتقا دهند.

خطیب جمعه قم همچنین در خطبه‌ها از مردم خواست در پویش «ایران همدل» شرکت کرده و به یاری نیازمندان و آسیب‌دیدگان بشتابند. او با اشاره به شرایط سخت مردم مظلوم غزه و یمن، کمک‌های مردمی را گامی مهم در ایفای مسئولیت‌های انسانی و اسلامی دانست.

آیت‌الله سعیدی در پایان با تسلیت سالروز رحلت پیامبر اعظم صلی‌الله‌علیه‌وآله و شهادت امام حسن مجتبی علیه‌السلام ابراز امیدواری کرد که خداوند ملت ایران را از شر دشمنان و بدخواهان حفظ کند و توفیق پیروی از راه اهل‌بیت علیهم‌السلام را به همگان عطا فرماید.