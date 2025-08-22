خبرگزاری کار ایران
افزایش صلاحیت کارآموزان مرکز وکلا در دعاوی مالی

کد خبر : 1676713
​بنابر پیشنهاد رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و به موجب تصمیم هیئت نظارت مرکز، صلاحیت کارآموزان وکالت در دعاوی مالی افزایش یافت.

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه حسن عبدلیان‌پور درباره افزایش صلاحیت کارآموزان وکالت در دعاوی مالی اظهار کرد: براساس تصمیم هیئت نظارت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور صلاحیت کارآموزان وکالت عضو مرکز در دعاوی مالی به ارزش خواسته تا مبلغ ۵۰ میلیارد ریال افزایش یافته است و در دعاوی مالی که ارزش خواسته آن بیش از 50 میلیارد ریال است وکالت به همراه وکیل سرپرست به‌صورت مجتمعا محدودیت مالی ندارد.

 رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه اضافه کرد: وکالت در کلیه امور اجرایی اعم از درخواست صدور اجراییه، تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به در اجرای ثبت و اجرای احکام مدنی و کیفری، فاقد محدودیت مالی است.

