افزایش صلاحیت کارآموزان مرکز وکلا در دعاوی مالی

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه حسن عبدلیان‌پور درباره افزایش صلاحیت کارآموزان وکالت در دعاوی مالی اظهار کرد: براساس تصمیم هیئت نظارت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور صلاحیت کارآموزان وکالت عضو مرکز در دعاوی مالی به ارزش خواسته تا مبلغ ۵۰ میلیارد ریال افزایش یافته است و در دعاوی مالی که ارزش خواسته آن بیش از 50 میلیارد ریال است وکالت به همراه وکیل سرپرست به‌صورت مجتمعا محدودیت مالی ندارد.