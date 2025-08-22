دولت اسلامی باید دغدغه دین داشته باشند

به گزارش خبرنگار ایلنا، آیت الله سید احمد خاتمی خطیب این هفته نماز جمعه تهران با اشاره به روایتی از پیامبر اکرم(ص) گفت: امروز که روز شهادت نبی اکرم(ص) و طبق نقلی روز شهادت امام مجتبی(ع) است اشاره می کنم به وظایفی که ما نسبت به پیامبر داریم. قرآن کریم چهار وظیفه را برای مسلمانان در قبال پیامبر بیان کرده است.

وی ادامه داد: وظیفه مسلمان در هر عصر و دوره ای اطاعات و تبعیت از پیامبر است. همچنین ادب در محضر پیامبر باید رعایت شود. حضور در صحنه های همراهی با پیامبر باید باشد و نباید پیامبر را تنها گذاشت. پیامبر را سرمشق خود قرار دهید. نسخه حیات بخش شما نسخه پیامبر است. دو پیامبر در قرآن سرمشق قرارداده شده اند. زندگی خانوادگی، زندگی اجتماعی ، رفتار با دوستان و دشمنان باید پیامبر را سرمشق قرار دهید.

خطیب نماز جمعه این هفته تهران افزود: تسلیم شدن در راه کسانی که در مسیر الهی و پیامبر هستند، وجود ندارد. خداوند به کسانی که در مسیر حق می ایستند، کمک می کند. شما مردم با افتخار در 12 روز دفاع مقدس و در 8 سال دفاع مقدس کار خود انجام دادید و باز هم انجام خواهید داد.

خاتمی خاطرنشان کرد: پیامبر به همه مؤمنان سفارش کرد که هوای فرزندان من را داشته باشند. ایشان 50 سال بعد را می دید که چه بر سر حسین اش می آورند و چه جنایتی با اهل بیت اش می کنند. پیامبر این مصیبت را می دید.

وی با اشاره به روایاتی از امام حسن (ع) ادامه داد: خیری که خوبی محض است ، شکر است. بالاترین نعمت نظام جمهوری اسلامی است و مقاومت کردن دربرابر مشکلات است.

خاتمی با اشاره به شهادت شهید لاجوردی و شهید اندرزگو و حاج مهدی عراقی گفت: خصوصیت هر سه این بزرگواران این بود که در دوره غربت انقلاب در این کشور ، آن روزی که مبارزه با شاه دل شیر میخواست اینها دل شیر داشتند. به ویژه شهید اندرزگو که مجاهد تامام بود. او یکپارچه تعبد و توکل بود. حاج مهدی عراقی نیز همراه امام در پاریس بود. همچنین یاد و خاطره احمد توکلی را گرامی می داریم و یاد عالم مجاهد آقای نعیم آبادی را گرامی می داریم همچنین یاد ستاره عزیز درخشان در هنر ایرانی محمود فرشچیان را گرام می داریم.

خطیب نماز جمعه تهران تصریح کرد: پنج مناسبت در این هفته وجود دارد. مناسبت اول، هفته دولت است که از روز دوم شهریور آغاز می‌شود. مناسبت آن نیز بسیار به‌جا است که همان شهادت یاران مخلص امام، شهید رجایی و شهید باهنر، است.

وی بااشاره به هفته دولت ادامه داد: این هفته از دوم شهریور شروع می شود . سیره امامین انقلاب این بوده است که دولت ها را تقویت کنند. بار عظیم اداره کشور بدوش دولت ها است و باید کمک شوند تا این بار را بتوانند بردارند. حمایت هم جنبه منطقی و عقلانی دارد و هم جنبه شرعی. اما حمایت دو نوع است. یکی حمایت متملقانه است یکی حمایت ناصحانه است. آن چه در شان ملت است حمایت ناصحانه است.

خطیب این هفته نماز جمعه تهران گفت: دولت تراز دولت آخر الزمان است. انگیزه دولت تراز فقط اسلام است. دولت اسلامی باید دغدغه دین داشته باشند. دغدغه دین داشتن به معنای بی توجهی به معیشت مردم نیست و نیش به دین نزنند. کارگزاری که می گوید وقتی مردم گرسنه هستند اعتقادی به عفاف و حجاب ندارند. بداند که عفاف و حجاب از بدیهات دین است. بعد که می بینند بد شد می گویند لایحه عفاف و حجاب را گفتند. این عذر بدتر از گناه است. این لایحه را شش فقیه و شش حقوقدان تایید کرده اند این موضوع را یک کارگزار گفته است، ما این را به پای دولت نمی گذاریم اما انتظار داریم دولت برخورد کند تا دیگران جرأت این حرفها را نداشته باشند.

وی خطاب به کارگزاری که این حرف را بیان کرده است، گفت: شما مسئول هستید و باید معیشت مردم را اصلاح کنید ولی چرا توپ را در میدان دین می اندازید؟ دولت بیانیه دهد و در رسانه بگوید این کارگزار را توبیخ کرده ایم.

وی ادامه داد: اتحاد و انسجام دستور قرآن است. این دستور قرآن و پیام مقام معظم رهبری است. کسی نباید این خط قرمز را بشکند برخی که عددی هم نیستند، سیاه نامه ای داده اند که ترجمه فارسی صحبت های نتانیاهو است. این حرف ها وحدت شکن است. دوازده روز ملت یکصدا پیام مقاومت را به دنیا رساند اما این سیاه نامه پیام تفرقه را می رساند. برخی از صحبت ها حرفهای جناحی است. سخنگاه نماز جمعه جای حرفهای جناحی نیست اما وقتی پای اصل نظام در بین است تریبون نماز جمعه باید تریبون روشنگری باشد. حرف این است که بیانیه ای که با اصطلاح با واژه پارادیوم یعنی تغییر اصول و مبانی وارد میدان شد و در شرایطی که هم آمریکا و رژیم صهیونیستی همه آرزوهای خود را برباد رفته دیدند حرفهای آنها را می زند.

وی ادامه داد: در بیاینه گفته اند که غنی سازی داوطلبانه تعلیق شود. در حالیکه انرژی هسته ای انرژی اینده دنیاست. انرژی هسته ای حق مسلم ماست. نسخه داده اند که مذاکره مستقیم با آمریکا باشد آمریکایی که تمام قراردادهای بین المللی را زیر پا گذاشته و به مراکز هسته ای ما حمله کرده و حاج قاسم ما را کشته است .چرا نمی فهمید این مردم در برابر آمریکا تسلیم نمی شوند این مردم عاشورایی هستند. رهبری فرمود مذاکره نه عاقلانه و نه شرافتمندانه است. این ها سفارش به بی شرافتی می کنند. ملت ایران شرافتمند بوده و خواهند ماند و زیر بار نسخه ذلت بخش شما نمی رود.

وی ادامه داد: در این سیاه نامه ۵ تهمت به مردم زدند. این سیاه نامه می گوید بازگشت به حاکمیت مردم. ۴۷ سال از انقلاب گذشته و مردم ۴۷ بار رای داده اند ولی باز هم حرف آمریکا و رژیم صهیونیستی یعنی بازگشت به حاکمیت مردم را می زنند. در این سیاه نامه می گوید با منتقدان مصلح برخورد نشود . فضای مجازی و روزنامه پر از انتقاد است ولی براندازی ممنوع است. در این سیاه نامه می گویند ایران باید از تنش زایی دست بردارد. تاریخ تکرار شده است. ابن زیاد به مسلم ابن عقیل گفت چرا تنش زایی می کنید؟این بیانیه شما مردم را متهم به تنش زایی کرده است.

