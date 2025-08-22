هفته جاری؛
نشست کمیسیون عمران مجلس با حضور وزیر نفت برگزار میشود
نشست کمیسیون عمران مجلس با حضور وزیر نفت پیرامون بررسی عملکرد این وزارت خانه در تامین مالی طرحهای زیرساختی و اجرای احکام مرتبط با قیر پروژههای عمرانی برگزار میشود.
به گزارش ایلنا، نشست کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی روز( سهشنبه ۴ شهریورماه) برگزار میشود.
در این نشست، معاون قوانین مجلس شورای اسلامی با اعضای کمیسیون به گفتوگو و هماندیشی میپردازد.
همچنین وزیر نفت به منظور ارائه گزارش درخصوص عملکرد وزارتخانه در تأمین مالی طرحهای زیرساختی مرتبط با کاهش مصرف سوخت در چارچوب ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر در جلسه حضور خواهد یافت.
بررسی آخرین وضعیت تحویل وکیوم باتوم مورد نیاز جهت تأمین قیر پروژههای عمرانی و نیز نحوه اجرای احکام قانونی مرتبط با تسویهحساب پالایشگاهها از دیگر محورهای مهم این نشست خواهد بود.