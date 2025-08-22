پیشرفت و اقتدار ایران هدف اصلی حمله رژیم صهیونیستی بود

به گزارش ایلنا، حجت الاسلام و المسلمین محمد موحدی دادستان کل کشور در آیین تکریم و معارفه دادستان عمومی انقلاب مرکز استان خراسان رضوی با اشاره به گسترش امنیت قضایی در جامعه گفت: امنیت قضایی همان ایجاد شرایط و زمینه مساعد برای دادخواهی و رسیدگی به شکایات و صدور رای منطقی عادلانه است.

دادستان کل کشور افزود: یکی از لوازم امنیت قضایی دسترسی آسان به دستگاه‌های عدلیه است، قبل از انقلاب یک واحد قضایی و آموزشی وجود نداشت، اما امروز واحد‌های آموزشی، واحد‌های قضایی، شورای حل اختلاف در پایگاه‌های بسیج و کلانتری‌ها ایجاد شده و تمام مردم برای طرح شکایات خود به این واحد‌ها مراجعه می‌کنند.

وی تصریح کردند: حتی زمینه ارایه شکایات به صورت الکترونیکی نیز ایجاد شده و امروز مردم در کشور در دسترسی به دستگاه قضایی مشکلی ندارند.

دادستان کل کشور اضافه کرد: قوه قضاییه باید پناهگاه و محل امن برای مردم باشد، ایجاد شرایط حق دفاع برای شاکی و متهم ابزار ایجاد امنیت قضایی است، باید دسترسی مردم به وکیل فراهم شود، هم اینک تعداد وکلا نسبت به جمعیت مردم کم است، با این حال وکلا موظف هستند در سال تعدادی وکالت تسخیری را بر عهده بگیرند که با توجه به عدم آگاهی مردم از امور قضایی لازم است رسانه‌ها برای افزایش سطح آگاهی مردم در این حوزه تلاش کنند.

حجت الاسلام و المسلمین موحدی خاطر نشان کرد: شخصی بودن مجازات در امنیت قضایی امری بسیار مهم و جزو افتخارات دین اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران است، در کشور‌های دیگر اگر مجرم فرار کند افراد خانواده و آشنایان وی را مورد بازخواست قرار می‌دهند تا آن فرد را معرفی کنند در حالی که در ایران اعتقاد بر این که هر کس مسئول کار و عمل خویش است.

دادستان کل کشور ادامه داد: این موضوع هیچگاه اتفاق نیفتاده و حتی در گزینش و استخدام برخی افراد دارای علم، دانش، تعهد و ایمان، مسایل خانوادگی و نسبت با افراد متخلف و کارشکن مانع استخدام نشده است.

دادستان کل کشور افزود: در بعضی از کشور‌ها تمام هزینه‌های فرد زندانی از وی گرفته می‌شود، اما در ایران علاوه بر این که هزینه‌ای از زندانی گرفته نمی‌شود، به خانواده وی هزینه‌ای برای امرار معاش داده می‌شود و کلاس‌های آموزشی و مهارت‌آموزی برای زندانیان برگزار می‌شود.

وی گفت: به عنوان مثال فردی با یادگیری کیف‌دوزی در زندان به درآمد ماهانه ۵۰۰ میلیون ریال رسیده بود.

دادستان کل کشور تاکید کرد: صدور رای متقن در زمان معمول با سرعت، دقت و اجرای قاطعانه از موارد امنیت قضایی است، در برخی موارد رای صادر شده، اما زمینه اجرای فراهم نشده و یا برخی مسئولان و مدیران مراعات می‌کنند، اما این آرا باید در اسرع وقت و با تدابیر مدیران اجرا شود، چرا که در امنیت قضایی موثر خواهد بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی گفت: طبق منویات رهبر معظم انقلاب، اگر امنیت قضایی در کشور ایجاد شود، امنیت در همه جوانب از جمله فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و ... برقرار می‌شود.

پیگیر خسارات وارده در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه هستیم

دادستان کل کشور در خصوص خسارات جنگ ۱۲ روزه نیز اظهار کرد: دستگاه قضا پیگیر خسارات وارده به مردم و اماکن و نهاد‌های دولتی در این جنگ است و رهبر فرزانه انقلاب اسلامی نیز بر این موضوع تاکید کرده است.

وی اضافه کرد: دشمن از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی ایران به دنبال توقف و براندازی این نظام بود، اما ملت ایران توانست تمام نقشه‌های دشمن را با شکست مواجهه کند، عزیزان بسیاری در این راه به شهادت رسیدند، اما به فرمایش امام راحل (ره) ما در حرکتیم و هیچ وقت متوقف نشدیم و همیشه رو به پیشرفت بوده و هستیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی افزود: تنها نظامی که در مقابل ظلم زمان ایستاد، جمهوری اسلامی ایران است که در جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی به کشور و با عملیات موفقیت‌آمیز وعده صادق ۳، این موضوع به وضوح نمایان شد.

دادستان کل کشور با بیان اینکه حمایت غرب یکی از دلایل حمله اسرائیل به کشور است، گفت: اسرائیل دست‌نشانده آمریکا و اروپا است و در این جنگ نیز پشت پرده بودن آمریکا روشن شد.

دادستان کل کشور ادامه داد: دلیل دیگر وقوع این جنگ، سکوت دولت‌های منطقه بود، این دولت‌‍‌ها رابطه تجاری با آمریکا و اسرائیل دارند و برای آنها تبلیغات گسترده‌ای انجام می‌دهند و اگر این دولت‌ها در این جنگ ۱۲ روزه سکوت نمی‌کردند، اسرابیل در منطقه قدرت نمی‌گرفت.

وی بیان کرد: همچنین دشمن با هدف جلوگیری از رشد، پیشرفت و اقتدار ایران به دنبال این بود که دانش هسته‌ای و اقتدار ایران را بگیرد.

حجت الاسلام و المسلمین موحدی ادامه داد: در زمان تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در ایران، آمریکا تعهد کتبی داده بود که هیچ گونه اقدام سیاسی و نظامی نسبت به ایران نداشته باشد، اما به آن متعهد نبوده و در جنگ تحمیلی رژیم صهیونسیتی به ایران، به مراکز هسته‌ای کشور حمله کرد.

وی گفت: این درحالی است که دولت‌ها موظف به رعایت قانون تمامیت ارضی کشور‌ها هستند و نباید از تروریست حمایت کنند، از این رو آمریکا با حمایت از رژیم صهیونی و حمله به ایران باید در محاکم داخلی و خارجی پاسخگوی جنایات خود باشند.

دادستان عمومی و انقلاب مشهد معرفی شد

در آیین تکریم و معارفه دادستان عمومی انقلاب مرکز استان خراسان رضوی از زحمات «محمد حسین درودی» دادستان سابق مرکز استان خراسان رضوی تقدیر و «حسن همتی‌فر» به عنوان دادستان عمومی انقلاب مرکز استان معارفه شد.