دولت گوش شنوا برای صدای بیصدایان دارد
رئیس امور اطلاعرسانی دولت نوشت: یک نخبه جوان در اصفهان از بیتوجهی به نخبگان گلایه کرد؛ بنیاد ملی نخبگان به زودی میزبان اوست و دولت بر شنیدن صدای مردم تأکید دارد.
به گزارش ایلنا، علی احمدنیا رئیس امور اطلاعرسانی دولت نوشت: «چند روز پیش در سفر استانی که رئیس شورای اطلاع رسانی دولت به استان اصفهان داشت این دختر نخبه جوان درددل و گلایهای از عدمحمایت از نخبگان مشخصاً در صنعت داروسازی داشتند.
پس از پیگیری، بنیاد ملی نخبگان در روزهای آینده میزبان این جوان دلسوز است.
دولت گوش شنوا برای صدای بی صدایان دارد.»