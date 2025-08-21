خبرگزاری کار ایران
ایران تحریم‌های غیرقانونی دولت انگلیس را محکوم کرد

سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن با صدور بیانیه‌ای شدیداللحن، تحریم‌های غیرقانونی و یک‌جانبه دولت انگلیس علیه برخی نهادها و اشخاص ایرانی را محکوم کرد.

به گزارش ایلنا، سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن با صدور بیانیه‌ای شدیداللحن، تحریم‌های غیرقانونی و یک‌جانبه دولت انگلیس علیه برخی نهادها و اشخاص ایرانی را محکوم کرد.

در این بیانیه آمده است: دولت بریتانیا با تکیه بر بهانه‌های بی‌اساس و اتهامات بی‌پایه، اقدام به اعمال این تحریم‌ها کرده است؛ اقدامی که مغایر با اصول حقوق بین‌الملل در زمینه روابط دوستانه و همکاری میان دولت‌ها، مطابق با منشور ملل متحد بوده و تنها به روابط دوجانبه آسیب می‌زند و بی‌اعتمادی را تشدید می‌کند.

بیانیه می‌افزاید: جمهوری اسلامی ایران همواره بر گفت‌وگو و احترام متقابل در روابط بین‌الملل تأکید داشته و هیچ‌گاه نه تهدیدی علیه امنیت داخلی بریتانیا طراحی یا حمایت کرده و نه اقدامی در این خصوص انجام داده است. ادعاهای مطرح‌شده در این زمینه کاملاً مردود و از اساس غیرقابل پذیرش است.

سفارت جمهوری اسلامی ایران در ادامه یادآور شده است: آنچه واقعاً صلح و امنیت منطقه‌ای و جهانی را تهدید می‌کند، اقدامات تجاوزکارانه و جنایات رژیم صهیونیستی اسرائیل است؛ رژیمی که با ارتکاب جنایات بین‌المللی متعدد از جمله تجاوز، نسل‌کشی، جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت، تمامی خطوط قرمز را زیر پا گذاشته و عامل اصلی بی‌ثباتی در منطقه به شمار می‌رود. مایه شگفتی است که کشورهای غربی همچنان نسبت به اعتراضات جامعه جهانی علیه این رژیم کودک‌کش بی‌تفاوت مانده و هیچ اقدام مؤثری برای توقف جنایات آن انجام نمی‌دهند.

در پایان این بیانیه تأکید شده است: سفارت جمهوری اسلامی ایران بار دیگر بر پایبندی کشورمان به اصول احترام متقابل، عدم مداخله در امور داخلی کشورها، و همکاری سازنده در سطوح دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی تأکید کرده و از دولت بریتانیا می‌خواهد از تداوم سیاست‌های خصمانه و اقدامات غیرقانونی و مخرب خود پرهیز کند.

وزارت امور خارجه انگلیس در تداوم مواضع غیرسازنده علیه جمهوری اسلامی ایران، ساعاتی پیش اعلام کرد که چنند شرکت بازرگانی و پتروشیمی ایرانی را به فهرست تحریم‌ها اضافه کرده است.

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
