خامسیان:

بی احترامی به شخصیت های ملی به دلیل حب و بغض های شخصی است

بی احترامی به شخصیت های ملی به دلیل حب و بغض های شخصی است
معاون ارتباطات و اطلاع رسانی معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد که بی احترامی و بی ادبی به شخصیت های ملی، نشات گرفته از جهل، بی بهره بودن از علم و دانش و حب و بغض های شخصی است.

به گزارش ایلنا، علیرضا خامسیان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

«این حجم از بی ادبی و بی احترامی به شخصیت‌های ملی در فضای مجازی و رسانه رسمی کشور تنها نشات گرفته از جهل، بی بهره بودن از علم و دانش، حسادت و حب و بغض های شخصی است نه دغدغه های دینی و ملی .

تحلیل روانشناختی این افراد به ما می گوید آنها به شدت از مشکلات روحی و روانی رنج می برند.»

 

