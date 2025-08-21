بی احترامی به شخصیت های ملی به دلیل حب و بغض های شخصی است

«این حجم از بی ادبی و بی احترامی به شخصیت‌های ملی در فضای مجازی و رسانه رسمی کشور تنها نشات گرفته از جهل، بی بهره بودن از علم و دانش، حسادت و حب و بغض های شخصی است نه دغدغه های دینی و ملی .

تحلیل روانشناختی این افراد به ما می گوید آنها به شدت از مشکلات روحی و روانی رنج می برند.»