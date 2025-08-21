خبرگزاری کار ایران
گزارش تیم پزشکی سید محمد خاتمی از آخرین وضعیت درمان وی

گزارش تیم پزشکی سید محمد خاتمی از آخرین وضعیت درمان وی
تیم پزشکی معالج سید محمد خاتمی ضمن ارائه گزارشی از آخرین وضعیت درمان وی، اعلام کرد رئیس دولت اصلاحات فردا صبح از بیمارستان مرخص می‌شود.

به گزارش ایلنا،   عباسعلی کریمی، رئیس بیمارستان قلب تهران، در این خصوص گفت: بعد از درمان‌هایی که روز قبل در بیمارستان انجام شد، حال جناب آقای خاتمی خیلی خوب است. 

مجتبی سالاری‌فر، پزشک معالج سید محمد خاتمی نیز در خصوص شروع عارصه قلبی خاتمی گفت: خوشبختانه آقای خاتمی فعالیت ورزشی مرتب و روزانه دارند و بعد از اینکه در حین ورزش احساس سنگینی و درد در قفسه سینه داشتند، دیروز به بیمارستان تشریف آوردند و بعد از بررسی متوجه شدیم که دو رگ اصلی و مهم قلبشان دچار تنگی شده بود. 

وی افزود: خوشبختانه با دو استنت رگ‌ها باز شد و الآن هم از نظر فشار خون و ضربان قلب و هم از نظر اکوکاردیوگرافی وضعیت عضله قلبشان هم حفظ شده و مشکلی از نظر عضله قلب و نارسایی پیش نیامده است. 

 سالاری‌فر اظهار داشت: ان‌شاءالله درمان دارویی ایشان ادامه پیدا می‌کند و فردا صبح هم از بیمارستان مرخص می‌شوند.

 

