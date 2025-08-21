آغاز دو مزایده برای فروش ۱۱ هزار و ۷۹۰ میلیارد ریال اموال تملیکی در استان هرمزگان

به گزارش ایلنا، مجتبی قهرمانی اظهار داشت: تدابیر دستگاه قضایی استان هرمزگان در راستای تأکیدات ریاست قوه قضاییه برای ساماندهی به وضعیت بنادر، گمرکات و انبار‌های اموال تملیکی، تداوم دارد و بر این اساس پس از بازدید‌های مستمر و تدابیر تیم بازرسی دادگستری با همکاری مسئولان اجرایی از امروز با برگزاری دو مزایده بزرگ فوق العاده و سراسری، بالغ بر ۱۱ هزار و ۷۹۰ میلیارد ریال کالای موجود در انبار‌های اموال تملیکی استان به معرض فروش گذاشته خواهد شد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان افزود: در همین راستا، مزایده سراسری شماره ۲۹۳ سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان هرمزگان برای فروش ۲۶ ردیف کالا، آغاز شده و تا پنجم شهریورماه ادامه خواهد داشت.

وی تصریح کرد: کالا‌های ارائه شده در این مزایده شامل تعداد قابل توجهی خودرو‌های سواری، ماشین آلات راهسازی و کالا‌های دیگر به ارزش۳ هزار و ۷۸۰ میلیارد ریال است.

قهرمانی خاطر نشان کرد: در دیگر مزایده فوق العاده سراسری برای تعیین تکلیف اموال تملیکی استان هرمزگان نیز از امروز تا پنجم شهریورماه ۲۹۱ ردیف کالا به ارزش پایه ۷ هزار و ۹۲۰ میلیارد ریال فروخته خواهد شد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین ضمن تأکید بر تداوم پیگیری برای تعیین تکلیف تمام کالا‌های موجود در انبار‌های بنادر، گمرکات و اموال تملیکی، خاطرنشان کرد: در نتیجه نظارت دستگاه قضایی و باتوجه به برنامه مدون و زمان‌بندی شده در اداره‌کل اموال تملیکی استان، نسبت به برگزاری مزایده‌های مستمر در خصوص کالا‌هایی که باید به فروش برسند اقدام مقتضی انجام می‌شود تا از این طریق، معضل معطلی و در انبار ماندن کالا‌ها و وسایلی که مورد نیاز مردم و کشور است، به هیچ عنوان اتفاق نیفتد.

اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند برای بازدید از کالا‌های موضوع این مزایده‌ها به اداره‌کل اموال تملیکی استان هرمزگان مراجعه و پس از دریافت‌نامه، از کالا یا کالا‌های موردنظر خود بازدید کنند.

همچنین شرکت‌کنندگان در مزایده باید توجه داشته باشند که بـرگزاری مزایـده فقط از طریق سامانه تدارکات دولت به آدرس اینترنتی setadiran.ir انجام خواهد شد.

ارائه پیشنـهاد قیمت نیز از همین طـریق انـجام می‌شود و همه شرکت‌کنندگان در مزایده می‌توانند با مراجعه به آدرس اینترنتی یادشده نسبت به ثبت پیشنهادات خود اقدام کنند.

انتهای پیام/