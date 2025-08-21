به گزارش ایلنا، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانه‌ای سیاست‌های جنگ‌افروزانه آمریکا علیه ونزوئلا را محکوم کرد

متن این بیانیه به شرح زیر است:

«وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تهدید آمریکا به استفاده از زور علیه حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ونزوئلا را محکوم کرده و نسبت به آثار و تبعات خطرناک ماجراجویی‌های آمریکا بر صلح و امنیت منطقه کارائیب هشدار می‌دهد.



این اقدامات آمریکا که ادامه سیاست‌های مداخله‌جویانه و غیرقانونی این کشور در قبال ملت ونزوئلا است، نقض فاحش منشور سازمان ملل به‌ویژه بند ۴ ماده ۲ مبنی بر منع توسل به زور یا تهدید علیه کشورهای مستقل بوده و نشانه آشکار بی‌توجهی فزاینده هیات‌حاکمه آمریکا نسبت به قواعد و هنجارهای بنیادین حقوق بین‌الملل است.



جمهوری اسلامی ایران با یادآوری اصول بنیادین منشور ملل متحد مبنی بر احترام به حاکمیت ملی و حق تعیین سرنوشت ملتها و نیز ممنوعیت توسل به زور علیه کشورهای مستقل، با ملت و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا اعلام همبستگی کرده و بر ضرورت توجه فوری شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل متحد به وضعیت با‌لقوه خطرناک و تهدیدکننده صلح در منطقه کارائیب تاکید می‌کند.»

انتهای پیام/