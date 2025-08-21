خبرگزاری کار ایران
محکومیت سیاست‌های جنگ‌افروزانه آمریکا علیه ونزوئلا

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانه‌ای سیاست‌های جنگ‌افروزانه آمریکا علیه ونزوئلا را محکوم کرد.

به گزارش ایلنا، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانه‌ای سیاست‌های جنگ‌افروزانه آمریکا علیه ونزوئلا را محکوم کرد

 متن این بیانیه به شرح زیر است:

«وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تهدید آمریکا به استفاده از زور علیه حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ونزوئلا را محکوم کرده و نسبت به آثار و تبعات خطرناک ماجراجویی‌های آمریکا بر صلح و امنیت منطقه کارائیب هشدار می‌دهد.

این اقدامات آمریکا که ادامه سیاست‌های مداخله‌جویانه و غیرقانونی این کشور در قبال ملت ونزوئلا است، نقض فاحش منشور سازمان ملل به‌ویژه بند ۴ ماده ۲ مبنی بر منع توسل به زور یا تهدید علیه کشورهای مستقل بوده و نشانه آشکار بی‌توجهی فزاینده هیات‌حاکمه آمریکا نسبت به قواعد و هنجارهای بنیادین حقوق بین‌الملل است.

جمهوری اسلامی ایران با یادآوری اصول بنیادین منشور ملل متحد مبنی بر احترام به حاکمیت ملی و حق تعیین سرنوشت ملتها و نیز ممنوعیت توسل به زور علیه کشورهای مستقل، با ملت و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا اعلام همبستگی کرده و بر ضرورت توجه فوری شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل متحد به وضعیت با‌لقوه خطرناک و تهدیدکننده صلح در منطقه کارائیب تاکید می‌کند.»

