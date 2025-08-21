قائم پناه:
با فرهنگسازی و بهره مندی از تجربیات جهانی به مقابله با تولید پسماند برویم
پنجاه و پنجمین نشست کارگروه ملی مدیریت پسماند به ریاست معاون اجرایی رئیسجمهور و سرپرست نهاد برگزار شد.
به گزارش ایلنا، محمد جعفر قائم پناه در این نشست با اشاره به اینکه پسماند یکی از معضلات مهم کشور است گفت: وقتی در افق چشمانداز کشور میخواهیم به کشور الگو در منطقه تبدیل شویم، بیتردید مدیریت پسماند کلانشهرها و بخصوص پایتخت حائز اهمیت و از الزامات توسعه کشور است.
قائمپناه با اشاره به مصوبات جلسه پیشین در خصوص استان کرمانشاه افزود: استانی همچون کرمانشاه توانسته موضوع پسماند را تا حد قابل توجهی مدیریت کند و گسترش این الگوی مدیریت پسماند در کشور از سوی رئیسجمهور محترم نیز مورد تأکید قرار گرفته است که مستلزم سرمایهگذاری است و در تهران نیز این الگو قابل اجراست.
سرپرست نهاد ریاست جمهوری با تأکید بر این امر که مدیریت پسماند یکی از مهمترین حلقههای چرخه حفظ محیط زیست است، افزود: یکی از درآمد مهم شهرداریهای کشورهای توسعهیافته بازیافت پسماند است که اکنون متاسفانه این درآمد به شبکههای غیررسمی میرسد در حالی که میتواند درآمد قابل توجهی برای شهرداریهای کشور داشته باشد.
وی ادامه داد: هر اقدام در حوزه محیط زیست و پسماند باید پیوست مستندات علمی و تجربیات اجرایی جهانی در کشورهای توسعهیافته یا درحال توسعه را داشته باشد.
سرپرست نهاد ریاست جمهوری ادامه داد: در صورتی که استانداردهای بهداشتی و علمی کمپوست در کشور ایجاد و رعایت شود، میتوان از واردات کود شیمیایی و مصرف آن کاست تا علاوه بر صرفهجویی ارزی و ریالی، قسمتی از درآمد شهرداریها نیز تأمین گردد.
وی با تأکید بر نقش تنظیمگر سازمان محیط زیست و وزارت کشور تصریح کرد: باید مفاد طرح جامع مدیریت پسماند شهر تهران به طور دقیق اجرا شود.
قائمپناه با اشاره به اهمیت فرهنگسازی در موضوع مدیریت پسماند، بر نقش مهم رسانه ملی و شهرداریها تآکید کرد و افزود: باید با فرهنگسازی از طریق کاهش دورریز میوه و غذا و ارائه راهحلهای فرهنگی برای تفکیک زباله در مبدأ ریل تولید پسماند در کشور را تغییر دهیم.
سرپرست نهاد ریاست جمهوری در ادامه با اشاره به موضوع زبالهسوزها در شهر تهران افزود: طبق گزارش کارشناسان، زبالهسوزی صرفاً بعنوان یک راهکار برای مدیریت پسماند مطرح است و باید بازیافت به عنوان راهکار ایجاد درآمد برای شهرداریها بیش از پیش در دستور کار قرار گیرد.
وی افزود: ضروری است کارگروهی متشکل از وزارت کشور، سازمان حفاظت از محیط زیست، استانداری و شهرداری، ضمن انجام مطالعات علمی و کارشناسی لازم در این خصوص، استانداردهای بهداشتی برای دستگاههای زبالهسوز تهیه کنند تا نگرانی بهداشتی و زیستمحیطی در این زمینه برطرف گردد.
قائمپناه در پایان با اشاره به معضلات زیستمحیطی آرادکوه به عنوان محل دفن پسماند شهر تهران گفت: باید علاوه بر بهسازی این محل، روشهای انتقال این مجموعه تحت بررسی کارشناسی قرار گرفته و نتیجه در جلسات بعدی ارائه گردد.
لازم بذکر است در مرکز دفع و پردازش آرادکوه که طرح ساماندهی آن از مفاد طرح جامع مدیریت پسماند تهران است، روزانه حدود ۴۷۰۰ تن پسماند وارد میشود و مدیریت این پسماند از طریق تبدیل به کمپوست، بازیافت و دفن در حال انجام است.
گفتنی است بر اساس مصوبه جلسات پیشین کارگروه مدیریت پسماند، در خرداد ماه ۱۴۰۴ مراکز تفکیک غیرمجاز در جنوب تهران جمع آوری گردیده که این اقدام نقش مهمی در کاهش معضل پسماند در تهران ایفا خواهد کرد.