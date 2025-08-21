عبدلیانپور:
تقویت خود انتظامی در بین کارشناسان در میثاق با امام رئوف (ع) مدنظر است
رئیس مرکز وکلا با اشاره به برگزاری آیین تحلیف کارشناسان رسمی دادگستری در رواق دارالهدایه گفت: بحث تقویت بنیه مذهبی در کارشناسان ما به جهت خود انتظامی مراد اصلی از برگزاری این مراسم در حرم مطهر رضوی است.
به گزارش ایلنا،حسن عبدلیان پور در آیین تحلیف کشوری کارشناسان رسمی دادگستری در رواق دارالهدایه گفت: این سنت حسنه که رواج یافته و توفیق برگزاری آیین تحلیف اعضای مرکز در حرم امام رضا (ع) فراهم شده موجب افتخار و سعادتی برای مجموعه ما تلقی میشود.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه افزود: ماهیت این مراسم بحث پایبندی وکلا و کارشناسان به قسمی است که در این مکان مقدس یاد میکنند که ما نام آن را «میثاق با امام رئوف» گذاشتهایم؛ لذا بحث تقویت بنیه مذهبی در کارشناسان ما به جهت خود انتظامی مراد اصلی از برگزاری این مراسم در حرم مطهر رضوی است.
وی گفت: کارشناسی که در کنار مضجع شریف امام رئوف سوگند یاد میکند همیشه در نوشتن نظریه کارشناسی این مورد را مد نظرش قرار میدهد که من با امام رضا (ع) میثاق بستم و در کنار ظریح این امام قسم یاد کردم که در راه احقاق عدالت که هدف اصلی قوه قضاییه است پایدار و متعهد باشم تا خدای ناکرده حقی از کسی تضییع نشود و حق به حقدار برسد.
حجتالاسلام والمسلمین زرندی نیز با حضور در حرم مطهرامام رضا (ع) در آیین تحلیف کشوری کارشناسان رسمی دادگستری که در رواق دارالهدایه برگزار شد، شرکت کرد.
رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی با تقدیر از اقدام مرکزوکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه جهت برگزاری آیین تحلیف در این مکان مقدس گفت:
احقاق حق و اجرای عدالت یکی از موضوعات بسیار دقیق، ظریف و کار بسیار سختی است؛ لذا افرادی که در این مسیر قدم بر میدارند نیاز دارند تا از جایی کمک بگیرند و یک نیروی معنوی قوی این افراد کمک و راهنمایی نماید.
وی ادامه داد: بهترین کمک برای ایشان این است که به امام رضا (ع) پناه ببرند که ولی نعمت ماست و از این حضرت برای طی کردن این مسیر سخت و دشوار استمداد بجویند و قطعاً حضرت رضا (ع) توجه و مساعدت خواهند نمود چرا که این امام رئوف تمام کسانی را که به ایشان پناه میآورند را اجابت میکند.
حجتالاسلام والمسلمین زرندی همچنین با تسلیت ایام شهادت رسول اکرم (ص) و امام حسن (ع) افزود: امام حسن (ع) میفرمایند: «به جانم قسم که ما علمهای هدایتیم» و هرکس میخواهد هدایت شود ما پرچمدار آن هستیم و باید دنبال روی ما باشند، ما منارههای تقوا هستیم و برای هر مشکل و موضوع که لاینحل شده به ما پناه بیاورید؛ لذا وقتی ما چنین بزرگوارانی را داریم باید از آنها استمداد بجوییم.
رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی با بیان اینکه کارشناسان رسمی دادگستری قرار است از فردا یاور محاکم قضایی باشند گفت: توصیه میکنم این عزیزان به قسمی که در پیشگاه حضرت رضا (ع) میخورند پایبند باشند، چرا که در این قسم به چند نکته مهم از جمله راستی و درستی در عمل، عدم کتمان حقیقت، رازداری و امانت داری اشاره شده است و میبایست در این مکان مقدس به این قسم پایبند و متعهد بمانند.