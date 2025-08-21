خبرگزاری کار ایران
مهاجرانی:

آینده ایران با درخشش ستارگان جوان در المپیاد جهانی روشن‌تر از همیشه است

آینده ایران با درخشش ستارگان جوان در المپیاد جهانی روشن‌تر از همیشه است
سخگوی دولت گفت: درخشش ستارگان جوان ایران در المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک، بار دیگر نام میهن عزیزمان را درخشان کرد.‏

به گزارش ایلنا، فاطمه مهاجرانی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

درخشش ستارگان جوان ایران در المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک، بار دیگر نام میهن عزیزمان را درخشان کرد.‌کسب عنوان طلایی‌ترین تیم جهان برای دومین سال پیاپی را به این نخبگان عزیز، خانواده‌هایشان و جامعه علمی کشور تبریک می‌گویم. آینده ایران با شما روشن‌تر از همیشه است.

 

انتهای پیام/
