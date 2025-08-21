نشست کمیسیون امنیت ملی مجلس با مدیران و نظامیان استان آذربایجان غربی

به گزارش ایلنا، نشست مشترک اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با استاندار آذربایجان غربی، فرماندهان نظامی و سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در اربیل پیش از ظهر امروز (پنجشنبه ۳۰ مردادماه) در شهرستان پیرانشهر برگزار شد.

عباس مقتدایی در تشریح این نشست، گفت: دیدگاه‌های اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس در خصوص مرزها و نحوه تعاملات مطرح شد. همچنین استاندار آذربایجان غربی و تعدادی از فرماندهان نظامی مستقر در استان و قرارگاه حمزه، توضیحاتی پیرامون شرایط منطقه و نحوه تعاملات میان دستگاه‌ها را مطرح کردند.

نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بر مبنای آنچه که اعضاء معتقد بودند، آذربایجان شرقی از اهمیت قابل توجهی در زمینه مرز و توانمندی‌های موجود در این منطقه برخوردار است.

وی افزود: می‌توان اذعان کرد اکنون بالاترین سطح همکاری و آمادگی وجود دارد و تجربیات بسیار مفیدی که در طول زمان‌های مختلف ایجاد شده، کاملاً مشهود و قابل توجه بود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس دوازدهم ادامه داد: استاندار آذربایجان غربی نیز در نشست امروز بر این موضوع که مرزهای ایران، مرزهای دوستی و رفاقت با کشورهای همسایه است، تاکید کرد.

مقتدایی تصریح کرد: این منطقه می‌تواند در خلق ثروت، دیپلماسی مرزی، همکاری مرزی با سایر کشورها و تعاملات مرزپایه اثر گذار باشد.

وی خاطرنشان کرد: اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در بازدیدهای میدانی خود به دنبال تهیه گزارش‌هایی برای مجموعه‌های مختلف کشور و از جمله کمیسیون هستند؛ همچنین علاوه نمایندگان به دنبال ایجاد هماهنگی و همکاری‌های افزون‌تر بین بخشی و عمل به وظیفه و رسالت ذاتی نظارتی خود نیز هستند.

