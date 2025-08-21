پزشکیان در جلسه بررسی اجرای طرح شبیهسازی رفع ناترازی انرژی در سمنان مطرح کرد؛
تأکید بر ضرورت ایجاد تغییرات بنیادین در رفتار مدیریت دولتی
رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت ایجاد تغییرات بنیادین در رفتار مدیریتی، بهویژه در بخش دولتی، نسبت به مدیریت هزینه و مصرف انرژی، گفت: متأسفانه برخی مدیران به دلیل آنکه هزینه انرژی مصرفی مجموعه تحت مدیریت خود را از منابع شخصی پرداخت نمیکنند، نسبت به میزان مصرف انرژی و هزینههای آن بیتفاوت بوده و حساسیتی نشان نمیدهند که این رویه نیازمند اصلاحی جدی و فوری است.
به گزارش ایلنا،صبح امروز پنجشنبه جلسهای به منظور بررسی و تحلیل اجرای طرح شبیهسازی رفع ناترازی انرژی در استان سمنان، با حضور دکتر مسعود پزشکیان، اعضای ستاد راهبردی تحول دولت و جمعی از مسئولان و مدیران دستگاههای اجرایی این استان برگزار شد.
در این جلسه، گزارش تفصیلی مربوط به روند اجرای طرح، شامل نحوه جمعآوری دادهها و اطلاعات مرتبط با مصرف انرژی در بخشهای خانگی، کشاورزی و صنعتی و نیز تفکیک آنها در حوزههای شهری و روستایی، با لحاظ دهکهای خانوار ارائه و به دقت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
رئیس جمهور در این جلسه با تأکید بر ضرورت ایجاد تغییرات بنیادین در رفتار مدیریتی، بهویژه در بخش دولتی، نسبت به مدیریت هزینه و مصرف انرژی، اظهار داشت: متأسفانه برخی مدیران به دلیل آنکه هزینه انرژی مصرفی مجموعه تحت مدیریت خود را از منابع شخصی پرداخت نمیکنند، نسبت به میزان مصرف انرژی و هزینههای آن بیتفاوت بوده و حساسیتی نشان نمیدهند که این رویه نیازمند اصلاحی جدی و فوری است.
پزشیکان همچنین به اقدامات در حال اجرای دولت برای اصلاح این روندها از جمله «مکلف کردن دستگاهها، ادارات و سازمانها به تأمین برق مصرفی خود»، «دستور تعطیلی سازمانهای پرمصرف و فاقد خروجی» و «تخصیص بودجه بر اساس عملکرد و بهرهوری» اشاره کرد و افزود: علاوه بر این، در دولت چهاردهم، پیش از انتصاب هر مدیری، شرایط مجموعهای که به او واگذار خواهد شد، به طور کامل تشریح شده و برنامهای اصلاحی برای بهبود وضعیت مجموعه درخواست خواهد شد تا مدیر مربوطه پس از پایان دوره مسئولیت، مجموعهای با انبوهی از مشکلات و زیانها به جای نگذارد.
رئیس جمهور در ادامه، ضمن تقدیر از تلاشهای ارزشمند مسئولان استان سمنان و ستاد راهبردی تحول دولت در زمینه جمعآوری دقیق اطلاعات، «اتصال کد ملی به موقعیت مکانی (جینف)» و «توسعه مدیریت محلهمحور و فعالسازی ظرفیتهای اجتماعی»، را از ملزومات اساسی موفقیت اجرای این طرح عنوان کرد و گفت: مدل مدیریت محلهمحور با ایجاد همافزایی میان مردم، انگیزه اصلاح الگوی مصرف را در جامعه تقویت خواهد کرد. در همین راستا خوشبختانه به همت دولت و همکاری مردم، برای نخستین بار نه تنها از افزایش تقاضا و مصرف برق جلوگیری شده، بلکه شاهد کاهش 5 درصدی در مصرف برق هستیم که موفقیتی مهم و قابل توجه است.
پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت آموزش و نقش تسهیلگران در اقناعسازی جامعه برای اصلاح الگوی مصرف و کاهش مصرف انرژی پرداخت و با اشاره به نقش کلیدی و تأثیرگذار دانشگاهیان، هیئتهای علمی و دانشجویان در پیشبرد طرحهای اصلاحی، خواستار مشارکت فعال آنان در این زمینه شد.
رئیس جمهور همچنین از طراحان طرح خواست که در هفتههای آتی، استراتژی و روش اقدام برای اجرای بدون عوارض این طرح در بخشهای مختلف را به دقت مورد ارزیابی قرار داده و برای اتخاذ تصمیم نهایی ارائه نمایند.