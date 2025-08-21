این هفته؛
نماز جمعه تهران به امامت آیتالله خاتمی برگزار میشود
نماز جمعه این هفته تهران، سی و یکم مرداد ماه به امامت آیت الله خاتمی در مصلای امام خمینی (ره) برگزار می شود.
به گزارش ایلنا، درهای مصلی از ساعت ۱۰:۳۰ برای حضور نمازگزاران محترم باز و شروع برنامهها از ساعت ۱۱ خواهد بود. سخنران این هفته پیش از خطبهها حجتالاسلام والمسلمین آقاجانپور نماینده ولیفقیه در وزارت دفاع میباشد.
در حاشیه برگزاری نمازجمعه، نمایشگاه مصور دستاوردهای صنعت دفاعی کشور نیز برپا میگردد.
در بخش معرفی کتاب منتخب هفته، کتاب «شبیه» نوشته فائضه غفار حدادی معرفی خواهد شد.
«شبیه» که نشر شهید کاظمی منتشر نموده است، رمانی است که از شهر نیس فرانسه تا تجریش را روایت میکند. در این اثر از تخیل نویسنده شخصیتهایی برخاستهاند که کاملاً به دنیای واقعی ما نزدیک و ملموس هستند. علاوهبراین او اشکها و لبخندها را در گوشه و کنار رمان و برخلاف جریان داستان تزریق میکند؛ موضوعی که در دیگر آثار نگارنده هم کاملاً بهچشم میآید.
ایده این رمان برگرفته از مظلومیت آخرین پیامبر خدا، حضرت محمد مصطفی(ص) شکل گرفته است اما روایتی است که در زمان حال اتفاق میافتد و مخاطب را در عصر ظهور و قبل از ظهور با خود همراه میکند.
کتاب «شبیه» با ۳۰ درصد تخفیف در غرفه کتاب آدینه واقع در محوطه شرقی شبستان مصلی در معرض انتخاب علاقمندان میباشد.
مهد معارفی آدینه و کانون دانش آموزی در طبقه فوقانی شبستان خواهران هر هفته در بخشهای مختلف قرآنی، علمی، مهارتی، بازی و سرگرمی میزبان کودکان و نوجوانان عزیز میباشند.
مجموعههایی که این هفته در محل میزهای خدمت در محوطه فرهنگی شرق شبستان، برای خدمت به نمازگزاران محترم حضور دارند:
• فرمانداری تهران
• مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه
• شهرداری تهران
• کمیته امداد امام خمینی(ره)
در بخش فعالیتهای فرهنگی، فرهنگسرای منتظر، معاونت اجتماعی شهرداری، غرفههای عرضه محصولات فرهنگی، نان قدس رضوی و کتابدانه نیز در محوطه فرهنگی شرق شبستان مستقر و به نمازگزاران محترم ارائه خدمت مینمایند.