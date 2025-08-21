خبرگزاری کار ایران
با حضور در یکی از بیمارستان‌های تهران؛

ظفرقندی از سیدمحمدخاتمی عیادت کرد

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سید محمد خاتمی، رئیس‌جمهور اسبق جمهوری اسلامی ایران، عیادت کرد.

به گزارش ایلنا، محمدرضا ظفرقندی  به همراه علی جعفریان مشاور عالی خود با حضور در بیمارستان از وی عیادت کرده و روند درمانی و حال عمومی وی را جویا شدند.

علاوه بر وزیر بهداشت، چهره‌های سیاسی و اجرایی از جمله دکتر محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور در دولت هشتم و دکتر محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری، نیز طی روز گذشته با حضور در بیمارستان از آقای خاتمی عیادت کرده‌اند.

