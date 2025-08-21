ظفرقندی از سیدمحمدخاتمی عیادت کرد

به گزارش ایلنا، محمدرضا ظفرقندی به همراه علی جعفریان مشاور عالی خود با حضور در بیمارستان از وی عیادت کرده و روند درمانی و حال عمومی وی را جویا شدند.

علاوه بر وزیر بهداشت، چهره‌های سیاسی و اجرایی از جمله دکتر محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور در دولت هشتم و دکتر محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری، نیز طی روز گذشته با حضور در بیمارستان از آقای خاتمی عیادت کرده‌اند.

