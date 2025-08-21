عیادت پزشکیان از سیدمحمدخاتمی

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان امروز به عیادت سید محمدخاتمی رئیس دولت اصلاحات رفت.

براساس این گزارش؛ سیدمحمدرضا خاتمی، برادر سیدمحمد خاتمی درباره سلامتی رییس جمهوری اسبق ایران گفت: به‌دنبال احساس درد در قفسه سینه و تداوم آن و علایم دیگری که نشانه درگیری قلبی جناب آقای خاتمی بود، وضعیت ایشان توسط پزشکان بررسی و پس از اینکه مسجل شد دچار عارضه قلبی و گرفتگی رگ شده‌اند، آنژیو پلاستی انجام و بحمدالله نتیجه کار بسیار خوب بود.درحال حاضر ایشان تحت نظر پزشکان مراحل درمانی خود را طی می کنند.

