رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح:
مبادلات مالی شفافتر شود، فرار مالیاتی و پولشویی کمتر خواهد شد
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت: هر اندازه مبادلات مالی در کشور شفافتر باشد، فساد اقتصادی، بهویژه فرار مالیاتی و پولشویی، کاهش خواهد یافت.
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام والمسلمین پورخاقان به همراه دادستان نظامی تهران، معاونان سازمان و جمعی از قضات، از مرکز ملی اطلاعات مالی بازدید کرد.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در این دیدار، بر ضرورت توسعه همکاریهای قضایی و اطلاعاتی بین نهادهای مربوطه و تسریع در تبادل اطلاعات برای مقابله مؤثرتر با جرایم اقتصادی تأکید کرد.
وی همچنین خاطرنشان کرد: هر اندازه مبادلات مالی در کشور شفافتر باشد، فساد اقتصادی، بهویژه فرار مالیاتی و پولشویی، کاهش خواهد یافت.
وی افزود: آنچه امروز در این بازدید مشاهده کردم، فراتر از تصور من بود؛ تا آنجا که میتوان گفت این اقدامات در صورت پشتیبانی مسئولان و دستگاههای مرتبط، میتواند به اندازه درآمدهای نفتی و گازی برای خزانه کشور تولید ثروت کند چرا که اجرای کامل قانون مبارزه با پولشویی موجب کاهش جرائم مالی و رونق اقتصادی خواهد شد و البته از حجم پروندههای ورودی به دستگاه قضایی نیز کاسته خواهد شد.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در پایان اظهار داشت: اینجانب به نوبه خود از زحمات ارزشمند مهندس خانی و همکاران وی در این جهاد مقدس صمیمانه تشکر و قدردانی میکنم.
در این نشست تخصصی دو ساعته که با هدف بررسی راهکارهای تقویت مبارزه با جرایم مالی برگزار شد، هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی، به ارائه گزارشی جامع از عملکرد و دستاوردهای این مرکز پرداخت.
وی در گزارش خود بر اقدامات مؤثر این مرکز در زمینه شناسایی و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تأکید کرد و تحلیلهای اقتصادی مربوط به این حوزه را ارائه کرد.
همچنین حجتالاسلام والمسلمین کرمی دادستان نظامی بر ارائه راهکارهای امن تبادل اطلاعات بین دادسرای نظامی و مرکز اطلاعات مالی تاکید کرد و همکاری هر چه بیشتر آن مرکز را در تعقیب جرایم مالی خواستار شدند.
این بازدید نشاندهنده عزم جدی دستگاه قضایی به خصوص سازمان قضایی نیروهای مسلح برای مقابله با جرائم سازمانیافته مالی و تقویت امنیت اقتصادی کشور است.