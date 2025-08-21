خبرگزاری کار ایران
امروز صورت گرفت؛

بازدید نمایندگان از نقطه صفر مرزی «کوزه رش» و گمرک رازی

کد خبر : 1676373
جمعی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، از نقطه صفر مرزی کوزه رش سلماس و پایانه رازی خوی بازدید کردند.

به گزارش ایلنا، اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی امروز (پنجشنبه ۳۰ مرداد ۱۴۰۴) در سفر نظارتی خود به شمال غرب کشور، از نقطه صفر مرزی «کوزه رش» سلماس در استان آذربایجان غربی بازدید کردند.

منطقه کوزه رش در مرز مشترک کشورمان با ترکیه قرار دارد و با راه اندازی پایانه مرزی در این جغرافیای سرزمینی، امکان تبادل کالا و خدمات افزایش چشمگیری خواهد داشت.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این بازدید، از روند احداث پایانه مرزی کوزه رش مطلع شدند و موانع و مشکلات را بررسی کردند.

موضوع تقویت اقتصاد مرز و دیپلماسی مرز یکی از مسائلی است که توسط قوه مقننه و با محوریت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی پیگیری می‌شود. تحقق این امر می‌تواند موجب خلق ثروت و تقویت مراودات اقتصادی با کشورهای همسایه شود.

همچنین اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به صورت هوایی از مرز رازی در منطقه خوی نیز بازدید کردند.

شایان ذکر است، ابراهیم عزیزی، عباس مقتدایی، سیدمحمود نبویان، اسماعیل کوثری، یعقوب رضازاده، علی خضریان، روح الله نجابت، ابوالفضل ظهره وند، حسن قشقاوی، علاءالدین بروجردی و محمدرضا محسنی ثانی در این بازدید حضور داشتند.

انتهای پیام/
