رئیس کل دادگستری استان گلستان:

عامل قتل ۳ نفر در کردکوی، قصاص شد

عامل قتل ۳ نفر در کردکوی، قصاص شد
عامل قتل ۳ نفر در شهر کردکوی استان گلستان سحرگاه امروز پنج‌شنبه ۳۰ مرداد در محل وقوع جنایت و در ملاءعام به دار مجازات آویخته شد.

به گزارش ایلنا، رئیس کل دادگستری استان گلستان از قصاص قتل ۳ نفر در شهر کردکوی  این استان  خبر داد و گفت: مردی که سحرگاه امروز پس از طی شدن کامل فرآیند قضایی، به سزای عمل خود رسید، آذر ماه سال گذشته ۳ عضو از ۲ خانواده، شامل یک زوج و یک دختر جوان را، با اسلحه شکاری به قتل رسانده بود.

حیدر آسیابی افزود: پس از انجام تحقیقات و صدور کیفرخواست در دادسرای شهرستان کردکوی و محاکمه متهم در شعبه ۲ دادگاه کیفری یک استان گلستان در سریع‌ترین زمان ممکن و مطابق آیین دادرسی کیفری، به درخواست اولیای دم حکم قصاص نفس، صادر شد.

آسیابی افزود: پس از صدور رای قصاص، با اعتراض وکیل متهم، پرونده در دیوان عالی کشور هم بررسی شد و حکم قصاص متهم در این مرجع عالی قضایی عینا تایید شد.

آذرماه سال ۱۴۰۳ یک مرد جوان با استفاده از سلاح شکاری یک زن و شوهر و یک خانم جوان از دو خانواده را به قتل رساند.

