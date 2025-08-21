دعوت به مراسم قرائت زیارت از بعید نبی مکرم اسلام (ص) در سراسر کشور

به گزارش ایلنا، متن اطلاعیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

با فرارسیدن واپسین روزهای ماه صفر، بار دیگر دل‌های مؤمنان در سوگ و اندوه فرو می‌رود؛ ماهی که یادآور سه مصیبت بزرگ در تاریخ اسلام است: رحلت پیامبر رحمت، حضرت محمد مصطفی (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم)، و شهادت دو گوهر تابناک اهل‌بیت، حضرت امام حسن مجتبی (علیه‌السلام) و حضرت امام علی بن موسی‌الرضا (علیه‌السلام).

رحلت پیامبر اکرم(ص) پایان حضور مستقیم خورشید هدایت در میان انسان‌ها و آغاز عصر مسئولیت امت در حفظ و تداوم راه نبوت است. زیارت از بعید آن وجود مقدس، فرصتی است برای تجدید عهد با رسالت الهی و پیوند دوباره دل‌ها با سرچشمه نور و حقیقت؛ راهی که امامان معصوم (علیهم‌السلام) آن را مسیری برای پالایش روح و نزدیکی به درگاه الهی دانسته‌اند.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، ضمن عرض تسلیت به پیشگاه حضرت ولی‌عصر (عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف) و امت مؤمن و ولایتمدار ایران اسلامی، به مناسبت سالروز رحلت جان‌سوز پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم)، شهادت کریم اهل‌بیت حضرت امام حسن مجتبی (علیه‌السلام) و شهادت خورشید خراسان، حضرت امام رضا (علیه‌السلام)، از مردم بصیر و عاشورایی دعوت می‌نماید تا در روز جمعه ۳۱ مردادماه، برابر با ۲۸ صفر قبل از اقامه نماز در میعادگاه های نماز جمعه سراسر کشور حضور یافته و با قرائت زیارت شریف پیامبر اعظم (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) از بعید، دل‌های خود را به آستان نبوی گره زنند و پیمان وفاداری با راه رسالت و امامت را تجدید و برای نجات مردم مظلوم غزه از ظلم و ستم کودک کشان صهیونی دست به دعا بردارند.

