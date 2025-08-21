حجتالاسلام والمسلمین حسنی:
صبر و استقامت خانواده شهدا موجب سربلندی کشور است
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش گفت: به برکت صبر و ایثار خانوادههای شهدا، شاهد ایرانی سربلند هستیم.
به گزارش ایلنا، حجت الاسلام والمسلمین عباس محمد حسنی در دیدار با خانواده شهدای سرباز نیروی دریایی استان گیلان در جنگ ۱۲ روزه با رژیم صهیونسیتی اظهار کرد: به برکت خونهای پاک شهدا و صبر و ایثار خانوادههای آنان، امروز شاهد ایران اسلامی سربلند و عزتمندی هستیم که در برابر توطئهها و فشارهای دشمنان با استقامت و عزت ایستاده است.
در این دیدار رئیس اداره عقیدتی سیاسی نیروی دریایی ارتش و فرمانده ناوگان شمال و منطقه چهارم امام رضا (ع) نیروی دریایی ارتش نیز حضور داشتند.
بنا بر این گزارش شهیدان مجتبی علی اکبری، محمدامین سلطانی رزدار، مهران منوری و امیرحسین صالحی از شهدای سرباز گیلان در شهرهای رشت، رضوانشهر و فومن که در راه دفاع از میهن در جنگ ۱۲ روزه با رژیم صهیونسیتی به شهادت رسیدند.