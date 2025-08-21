خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حجت‌الاسلام والمسلمین حسنی:

صبر و استقامت خانواده شهدا موجب سربلندی کشور است

صبر و استقامت خانواده شهدا موجب سربلندی کشور است
کد خبر : 1676332
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش گفت: به برکت صبر و ایثار خانواده‌های شهدا، شاهد ایرانی سربلند هستیم.

به گزارش ایلنا، حجت الاسلام والمسلمین عباس محمد حسنی در دیدار با خانواده شهدای سرباز نیروی دریایی استان گیلان در جنگ ۱۲ روزه با رژیم صهیونسیتی اظهار کرد: به برکت خون‌های پاک شهدا و صبر و ایثار خانواده‌های آنان، امروز شاهد ایران اسلامی سربلند و عزتمندی هستیم که در برابر توطئه‌ها و فشارهای دشمنان با استقامت و عزت ایستاده است.

در این دیدار رئیس اداره عقیدتی سیاسی نیروی دریایی ارتش و فرمانده ناوگان شمال و منطقه چهارم امام رضا (ع) نیروی دریایی ارتش نیز حضور داشتند.

بنا بر این گزارش شهیدان مجتبی علی اکبری، محمدامین سلطانی رزدار، مهران منوری و امیرحسین صالحی از شهدای سرباز گیلان در شهرهای رشت، رضوانشهر و فومن که در راه دفاع از میهن در جنگ ۱۲ روزه با رژیم صهیونسیتی به شهادت رسیدند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور