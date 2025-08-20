خبرگزاری کار ایران
فرشچیان، ستاره‌ درخشانی در آسمان هنر ایرانی بود

​حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پیام تسلیتی به‌مناسبت درگذشت استاد محمود فرشچیان فرمودند: هنرمند برجسته و نام‌آور جناب آقای محمود فرشچیان، ستاره‌ درخشانی در آسمان هنر ایرانی بود.

به گزارش ایلنا، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پیامی درگذشت «هنرمند برجسته و نام‌آور جناب آقای محمود فرشچیان» را تسلیت گفتند.

پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب در پی درگذشت «ستاره درخشان هنر ایرانی» محمود فرشچیان به این شرح است:

«بسم الله الرحمن الرحیم
هنرمند برجسته و نام‌آور جناب آقای محمود فرشچیان، ستاره‌ درخشانی در آسمان هنر ایرانی بود. تعهد و دین‌داری، گوهر ارزنده‌ی او را در خدمت معارف و دلبستگیهای مذهبی به کار گرفت و آثار جاودانه‌ای به یادگار گذاشت. رحمت و رضوان خدا بر او باد. به خاندان او و دوستان و شاگردانش و به جامعه‌ هنری کشور تسلیت عرض میکنم.

سید علی خامنه‌ای
بیست و نهم مرداد یکهزار و چهارصد و چهار»

انتهای پیام/
